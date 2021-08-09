“Milliyetçilik naraları atanlar Güney’den elektrik aldı”

BAHAR SANCAR - ÖZEL HABER

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları sendikası (EL-SEN) Yönetim Kurulu bir basın toplantısı düzenleyerek kurumla ilgili önemli açıklamalarda bulundu.



“ZAM ÖNERİSİ GÜNDEMİ MEŞGUL ETMEK İÇİN ORTAYA ATILDI”

EL-SEN Başkanı Kubilay Özkıraç yaptığı açıklamada, KIB-TEK Yönetim Kurulu’nun Bakanlar Kurulu’na yüzde 30 zamla ilgili yaptığı bir öneri var. Medyada bazı Bakanlar Kurulu üyelerinin bu zam önerisine tepkilerini görüyoruz. Zam konusu da gündemi meşgul etmek için ortaya atılan bir olay. Bakanlar kurulundan b u zammın geçeceğini düşünmüyorum” dedi. Özkıraç, KIB-TEK’in bilinçli bir şekilde batağa sürüklendiğini söyleyerek, “Hükümetin kendi arasındaki iç kavgaları, partilerdeki kurultay hesapları ve Erhan Arıklı beyin parti içeresinde yaşadığı sorular nedeniyle KIB-TEK’le ilgili tek bir doğru dürüst karar aldıklarını göremiyoruz ki buna Bakanlar Kurulu da dahildir.

“BAKAN İHALELERDE KENDİ KEYFİ VE İKİLİ ÇIKAR İLİŞKİLERİYLE BU SÜRECİ YÜRÜTMEKTEDİR”

Özkıraç, “Sayın bakanın bakan olmadan önce KIBTEK’te yolsuzluk var açıklamalarıyla prim yapmıştır, meclise girdikten sonra da birçok demeci oldu. Gün geldi bu kurumun bakanı oldu. Yolsuzlukların üzerine gideceği iddiasında bulundu. Ancak bir arpa boyu yol kat edemedi. Göreve geldiği 8 ayda hiçbir ihale sonuçlanmadı. Kendisi de pazarlık yaparak bu açılmış ihalelerdeki malzeme ve yakıtı doğrudan alımla yapıyor. Son çıkılan akaryakıt taşıma ihalesi sonuçlandı ancak evraklar sahte çıktı ve bakanın iddiasıyla fotokopi belge açıklaması geldi. TPİC’ten alınan yakıtın kalitesi görsel olarak da santral bacalarından açık görülüyor. Şartnameye uygun olmayan yakıt alınmaktadır. Hatta numunelerin bizim tarafımızdan da alınıp analiz yapılmasını talep ettik ancak bize bu fırsat tanınmadı. Bakan bu ihalelerde kendi keyfi ve ikili çıkar ilişkileriyle bu süreci yürütmektedir. Buna sessiz kalamayız gereken önlem ve tedbirlerimizi koyacağız.

“ŞOVENİZM VE MİLLİYETÇİLİK NARALARI ATANLAR GEÇEN HAFTA GÜNEY’DEN 50 MW ENERJİ ALDI”

KIB-TEK’in AKSA’ya 294 milyon TL ödemesi gerekiyor. Şovenizm ve milliyetçilik naraları atanlar geçen hafta Güney’den 50 MW enerji aldı. Protokollerle bu işler olmaz. Bizde sendika olarak bir süre vermiştik ve o sürenin sonuna gelmiş bulunmaktayız. Gelmiş geçmiş tüm yönetim kurulları bu enkazın sorumlusudur.

Daha da net konuşayım KIBTEK battı batıyor. Bunu bir sendikacı olarak söyleme ihtiyacı hissettim. Toplum bu değerine sahip çıkmamıştır. Nemelazımcı çıkar ilişkilerinin ön planda olduğu bir toplum olduk. Batağa doğru son sürat gidiyoruz. Demokratik yollar tıkanmıştır ve bizim yapabileceğimiz tek şey topluma gerçekleri anlatmaktır.

“DEZENFEKTE VE KIRTASİYE MALZEMESİ ALMAKLA BU İŞLER OLMAZ”

KIB-TEK ihalelerinin şaibeli olduğunu söyleyen Özkıraç, “Evraklar sahte. 8 ayda bu ihale çözümlenmedi. Sayaç ihalesini iptal ettiler. Çözümlendi mi? Hayır. Sadece dezenfekte ve kırtasiye malzemesi almakla bu işler olmaz. KIBTEK’in topluma daha iyi hizmet verebilmesi için yatırım şarttır. KIBTEK batıyor. Evet, zam yapılması gerekir ama zam yaparak bu kurum düzlüğe çıkmaz.

“SÜRECİN TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ”

Görevi başında darp edilen iki KIB-TEK çalışanı hakkında da açıklama yapan Özkıraç, “Geçenlerde bir beton şirketinin elektriğini borcundan dolayı kesmeye giden 2 arkadaşımız darp edildi. Müteahhitler Birliği Başkanı Cafer Gürcafer arayıp özür diledi şirket adına. Olayı kınıyoruz. Sürecin takipçisi olacağız ve sorumluların en ağır cezayı alması için gerekeni yapacağız.

ÖZKIRAÇ’TAN ARIKLI VE SANER’E ÇAĞRI

Belediyelerin ve Bakanlıkların KIB-TEK’e borçları konusunda Erhan Arıklı’ya çağrıda bulunan Özkıraç, “Bir çağrım da Erhan Arıklı’ya olsun: Bu işler ciddiyet ister eğer. Arıklı talimat vermezse gereken bakanlıklar gerek belediyeler olsun biz gereğini yapacağız bugünden itibaren. Erhan ve Ersan beyin bilgisine”