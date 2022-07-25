Milliyetçilik Testi (Part 1)

Devlet Piyangosuna EOKA’cıların resminin “yanlışlıkla” basılması ile sosyal medyada fırtınalar koptu. Hafta sonu olmasına karşın siyaset dünyası ile aydınlarımız boş durmadı. Yayınlanan fotoğraf ile ilgili yorumlar paylaşıldı ardı ardına.

Sonrasında gördük ki aslında aynı resmi daha önce TAK, KKTC Kızılay, Cumhurbaşkanlığı ve pek çok kurum ve kuruluş tarafından da kullanılmış.

Oysa konu ne Devlet Piyangosunun bu resmi kullanması nede başka kurum ve kuruluşların bilmeden bu resmi kullanmaları. Resme değil, konuya fokuslanmamız gerekiyor.

Birleşmiş Milletler ’in Kıbrıs’ta federal bir çözüm öneren Annan Planı (2004 yılından sonra ) referandumu sonrasında adanın kuzeyinde, eğitim sisteminde köklü değişikliklere gidildi.

Referandum öncesi seçimleri Cumhuriyetçi Türk Partisi kazandı ve CTP hükümeti 1971 yılından 2004’e kadar tekrar tekrar basılarak kullanılan, Dr. Vehbi Zeki Serter’in yazmış olduğu ders kitaplarını, ilk kez yeni tarih kitaplarının hazırlanmasıyla değiştirdi.

Milliyetçi öğeler içeren, metinsel ve görsel içeriğiyle adada uzlaşı sağlaması zor olan eski kitaplar yerini yeni hükümetin Kıbrıs’ta çözüm vizyonuna uygun tarih kitaplarına bırakmıştı. O günlerde Öğretmenler sendikaları da yeni müfredatın geliştirilmesinde etkin bir rol oynamıştı.

Ada’nın Kuzey’inde Tarih kitapları değişirken Güney’de bir değişikliğe gidilmedi. 2004 öncesi ne öğretiliyorsa bugünde aynı şeyleri okutmaya devam ediyor Kıbrıslı Rumlar.

KKTC Tarih kitaplarında Kıbrıs adasının milattan önce bilmem kaçıncı yılında kimler ne yaptı hangi çağlarda neler yaşandı bunlar ile 1983 sonrası kurulan Cumhuriyetten bahsediliyor.

Kanlı Noel, Muratağa, Sandallar ve Atlılar katliamı, şanlı Erenköy Direnişi tarih kitaplarımızda maalesef yok. O günlere dair fotoğraflar yok.

Bizim jenerasyon, bizden sonra gelen jenerasyon bunları bilmeden büyüdü, büyümeye de devam ediyor.

Hal böyle olunca kim bilebilir ki o fotoğrafın EOKA’cılara ait olduğunu? Bugün aynı resmi KKTC Genelindeki tüm tarih öğretmenlerine sorsak doğru cevabı alabilecek miydik?

“KKTC Eğitim Adası” diyoruz ama gerekliliklerini yerine getirmiyoruz. Bu kadar üniversite olmasına karşın 1963’lerden 1983 kadar olan kısım flu.

Allah rahmet eylesin Arslan Mengüç Hocamızın “Anılarda Erenköy (Bir Direnişin Anılarla Romanı) ve birkaç tane daha eser var o günlerde dair.

Yeni nesil okumuyor, okutulmuyor. Kimin çocuğu bugün Erenköy’de ne olduğunu biliyor? Allah aşkına popülizm yapmadan cevap verin.

Dünden beri “Milliyetçilik” naraları atanların bu yazıyı okumasını ve esas soruna fokuslanması gerekmiyor mu?

Gazi Mustafa Kemal Atatürk ne güzel söylemiş; “tarihini bilmeyen bir millet, yok olmaya mahkumdur."

Bugün KKTC’de yaşadığımız esas sıkıntının tek nedeni bence budur. Bırakın fotoğraflarla oynamayı, kaybettiğimiz nesilleri geri nasıl kazanacağız siz onun çözümünü söyleyin…