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Milyonlarca sterlinlik araziyle ilgili şok gelişme!

Gündem Kıbrıs’ın manşetine taşıdığı ve Kooperatif Şirketler Mukayyidi Kemal Deniz Dana’nın ise Çiğdem Aydın’la Günaydın programında “Etik bulmuyorum” dediği Girne’deki milyonlarca Sterlinlik araziye ilgili Maliye Bakanı Dursun Oğuz açıklama yaptı.

05 Ağustos 2021 Perşembe 10:07
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Milyonlarca sterlinlik araziyle ilgili şok gelişme!

BAHAR SANCAR / ÖZEL HABER 

Gündem Kıbrıs’ın manşetine taşıdığı ve Kooperatif Şirketler Mukayyidi Kemal Deniz Dana’nın ise Çiğdem Aydın’la Günaydın programında “Etik bulmuyorum” dediği Girne’deki milyonlarca Sterlinlik araziye ilgili Maliye Bakanı Dursun Oğuz açıklama yaptı.

Çiğdem Aydın’la Günaydın programına katılarak, söz konusu araziyle ilgili açıklama yapan Maliye Bakanı Dursun Oğuz, “Baktığımızda ve incelendiğinde yasal. Devlet Emlak ve Malzeme Dairesi’yle de 2020 yılında sözleşme yapılmış. Son Bakanlar Kurulu toplantısında bu konuyla ilgili Maliye ve İçişleri Bakanlığı çalışma yapılsın denildi. 

Hükümet bu konuyla ilgili bir çalışma başlattı. Maliye ve İçişleri Bakanlığı’nın çeşitli boyutlarda yürüttüğü bir çalışma olacak. Bakıldığında usulsüz değil kanunlara uygun. Verilmesi kamu yararına veya değildir o ayrı bir konudur” şeklinde konuştu.

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