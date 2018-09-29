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’Milyonlarım var, neden soygun yapayım?’ dedi, karakolda kendini astı

29 Eylül 2018 Cumartesi 13:18
’Milyonlarım var, neden soygun yapayım?’ dedi, karakolda kendini astı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ninÿ(KKTC) turizm kentii Girne’de, market hasılatını otomobille bankaya götüren Mehmet Ali Güngörmüş’ün önünü kesip, 200 bin TL’sini gasp ettiği iddiasıyla tutuklanan 2 kişiden Ahmet S., konduğu hücrede şort bağıyla kendini asarak yaşamına son verdi. Ahmet S. mahkemede, "İş adamıyım. Hesaplarımı inceleyin. Milyonlarım var. Neden soygun yapayım? Bu olayla kesinlikle alakam yoktur" diye kendisini savunmuştu.

Girne’de işletilen marketin birikmiş hasılatını alan Mehmet Ali Güngörmüş, salı günü otomobile binip, parayı yatırmak üzere bankaya gitmek için yola çıktı. Caddeye geldiğinde 3 kişi, Güngörmüş’ün önünü kesip, başına silah dayayarak çekiçle vurdu. Güngörmüş’ün üzerindeki 200 bin lirayı alan şüpheliler kaçtı. Güngörmüş’ün şikayeti üzerine polis ekipleri, gaspçıların yakalanması için çalışma başlattı.

Ekipler, olayı gerçekleştirdikleri iddiasıyla Sevgi Ü., Serkan B. ve Ahmet S.’yi bir gün sonra gözaltına aldı. Şüphelilerle bağlantılı olduğu öne sürülen 1 kişinin yurt dışına kaçtığı öne sürülürken, paraya ise ulaşılamadı.

Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden Sevgi Ü., "Ahmet S. ile otelde tesadüfen tanıştım sonra görüşmeye başladık. Benim bu olay ile ilgim yok. Yüksek lisans için ülkedeyim. Ailem duyarsa okul hayatım biter. Soygunu mahkemede öğrendim, hiçbir şeyden haberim yok" dedi.

Ahmet S. ise "İş adamıyım. Hesaplarımı inceleyin. Milyonlarım var. Neden soygun yapayım? Bu olayla kesinlikle alakam yoktur" diye kendisini savundu. Şüphelilerden Sevgi Ü. serbest bırakılırken,Ahmet S. ile Serkan B. ise tutuklandı.

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Anahtar Kelimeler:
Ahmet SSoygunHaber
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Misafir Kıbrıslı 2018-09-29 13:49:05

Polis baskısı işkencesi yoksa ,ölüm sebebinde, katkıları ,kindarlıkları yoksa ben kötü insanım

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Misafir Avatar
Girne 2018-09-29 14:37:50 @Misafir Kıbrıslı

Kktc polisi öldürdü bunu,çok acımasızlar ve kendilerini bir bok sanıyorlar,buradan idam edilen kişinin ailesine sesleniyorum;suç duyurudunda bulunun

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vatandas 2018-09-29 13:51:44

polis bu adam oldurmusdur intihar suzu verdiler ayakkabi bagiymis

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Girne 2018-09-29 14:37:59 @vatandas

Kktc polisi öldürdü bunu,çok acımasızlar ve kendilerini bir bok sanıyorlar,buradan idam edilen kişinin ailesine sesleniyorum;suç duyurudunda bulunun

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Girne 2018-09-29 14:38:12

Kktc polisi öldürdü bunu,çok acımasızlar ve kendilerini bir bok sanıyorlar,buradan idam edilen kişinin ailesine sesleniyorum;suç duyurudunda bulunun

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