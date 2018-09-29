’Milyonlarım var, neden soygun yapayım?’ dedi, karakolda kendini astı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ninÿ(KKTC) turizm kentii Girne’de, market hasılatını otomobille bankaya götüren Mehmet Ali Güngörmüş’ün önünü kesip, 200 bin TL’sini gasp ettiği iddiasıyla tutuklanan 2 kişiden Ahmet S., konduğu hücrede şort bağıyla kendini asarak yaşamına son verdi. Ahmet S. mahkemede, "İş adamıyım. Hesaplarımı inceleyin. Milyonlarım var. Neden soygun yapayım? Bu olayla kesinlikle alakam yoktur" diye kendisini savunmuştu.

Girne’de işletilen marketin birikmiş hasılatını alan Mehmet Ali Güngörmüş, salı günü otomobile binip, parayı yatırmak üzere bankaya gitmek için yola çıktı. Caddeye geldiğinde 3 kişi, Güngörmüş’ün önünü kesip, başına silah dayayarak çekiçle vurdu. Güngörmüş’ün üzerindeki 200 bin lirayı alan şüpheliler kaçtı. Güngörmüş’ün şikayeti üzerine polis ekipleri, gaspçıların yakalanması için çalışma başlattı.

Ekipler, olayı gerçekleştirdikleri iddiasıyla Sevgi Ü., Serkan B. ve Ahmet S.’yi bir gün sonra gözaltına aldı. Şüphelilerle bağlantılı olduğu öne sürülen 1 kişinin yurt dışına kaçtığı öne sürülürken, paraya ise ulaşılamadı.

Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden Sevgi Ü., "Ahmet S. ile otelde tesadüfen tanıştım sonra görüşmeye başladık. Benim bu olay ile ilgim yok. Yüksek lisans için ülkedeyim. Ailem duyarsa okul hayatım biter. Soygunu mahkemede öğrendim, hiçbir şeyden haberim yok" dedi.

Ahmet S. ise "İş adamıyım. Hesaplarımı inceleyin. Milyonlarım var. Neden soygun yapayım? Bu olayla kesinlikle alakam yoktur" diye kendisini savundu. Şüphelilerden Sevgi Ü. serbest bırakılırken,Ahmet S. ile Serkan B. ise tutuklandı.