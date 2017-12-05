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Milyonluk proje Arastayı coşturdu

05 Aralık 2017 Salı 12:22
Milyonluk proje Arastayı coşturdu
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Diyalog'tan Suna Erden'in haberine göre, Ülkenin tarihi yeri olan Arasta Çarşısı esnafının yılladır dört gözle beklediği ve 10 gün önce başlatılan cadde ve yol projesi tam hız devam ediyor.

Asmaaltı-Arasta yayalaştırma projesi kapsamında başlatılan 2 Milyon 450 bin TL tutarındaki çalışma esnafı sevindirilirken, Asmaaltı ve Arasta Esnafı Derneği Başkanı Tanju Müezzinoğlu, Türkiye Cumhuriyeti Yardım Heyeti’nin katkılarıyla yapılan projenin 4 yıldır bölge esnafı tarafından beklendiğini, nihayet 10 gün önce çalışmalara başlandığını söyledi.

Müezzinoğlu, Asmaaltı ve Arasta bölgesinin iki yıl önce yayalaştırıldığını, şimdide yollar ile caddelerin parkelendirileceğini ifade ederek, bu sayede bölgenin canlanacağını, çağdaş bir görünüme kavuşacağını ifade etti.

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Son Güncelleme: 05.12.2017 12:26
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