Mimar Onur Olguner'den Kanlıdere Projesi

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Parti Meclisi (PM) Üyesi ve Mimar Onur Olguner, sosyal medya hesabı üzerinden Kanlıdere Bisiklet ve Yürüyüş yolları Projesi'ni paylaştı.

İşte Olguner'in projesi:

KANLIDERE BİSİKLET VE YÜRÜYÜŞ YOLLARI PROJESİ

Aralık 2023



Burası Taşkınköy’de Galabalık Restoranın yanındaki köprüden çekilmiş bir Kanlıdere.



Her yıl bu dönemler şirolar ile canlı canlı derisini yüzdüğümüz Lefkoşa’nın Kanlıdere’si.



Her yıl bu dönemde kaplumbağalarını, kurbağalarını, balıklarını, ördek yumurtalarını, karabatak yuvalarını, tatlısu ıstakozlarını katlettiğimiz Lefkoşa’nın Kanlıdere’si.



Güneyde yürüyüş ve bisiklet yolları barındıran, dere tabanı taşları ile rehabilite edildiğinden dolayı kamış derdinin önüne geçilen, fakat bizde her yıl şirolar ile doğal hayatı katlettiğimiz Lefkoşa’nın Kanlıdere’si.



Biz inanıyoruz ki bir Karlıdere mümkündür. Farklı bir vizyon mümkündür!



Çünkü bizler başkentte doğal hayatı koruyacak çağdaşlıkta bir toplumuz.



Bizler çöp atacağımız değil, çocuklarımıza bisiklet sürmeyi öğreteceğimiz bir Lefkoşa’yı hak ediyoruz.



Ve eğer siyasetin alışılagelmiş haline “hayır” dersek, bunları başarabilecek vizyona sahibiz diye haykırırsak, bu vizyonları başarmak için önümüzde hiçbir engel yoktur.



Çünkü bu şehirde hayallerimizi başaracağımıza inananlar, bunlar hayaldir diyenlerden kat ve kat fazladır.