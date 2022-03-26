Künye
Kıbrıs 12
az bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
1 kilo kokainle yakalandılar
1 kilo kokainle yakalandılar
Hayalleri suya düştü!
Hayalleri suya düştü!
Yumruklar havada uçuştu!
Yumruklar havada uçuştu!
Artemis Papasavvas'a hapis cezası!
Artemis Papasavvas'a hapis cezası!
Antalya'dan tekneyle kaçak geldiler
Antalya'dan tekneyle kaçak geldiler

Mimarlar Odası 54. Genel Kurulu gerçekleştirildi

Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (KTMMOB) Mimarlar Odası 54. Genel Kurulu Lefkoşa AKM Konferans salonunda gerçekleştirildi.

26 Mart 2022 Cumartesi 21:34
80 Okunma
Mimarlar Odası 54. Genel Kurulu gerçekleştirildi
banner108

Divan Başkanlığına Mehmet Akanyeti ve Sekreterlik görevlerine Özge Özbekoğlu ve Nazif Ç. Dilaver’in seçilmesinin ardından başlayan Genel Kurul, Faaliyet ve Mali raporların okunup onayı ile devam etti.

Gerçekleşen seçimler sonrasında, Başkanlığa Oy Çokluğu ile Kozan Uzunoğlu seçildi.

Yönetim Kurulu ise şu isimlerden oluştu:

Simzer Kaya (Yazman), Burak Türsoy (Sayman) Batuhan Bayramoğlu (Y.K. Üyesi),  Ferruh Dülger Oğlu (Y.K. Üyesi) İpek Yaralıoğlu (Y.K.Yedek Üyesi) Safiye Özaltıner (Y.K.Yedek Üyesi).

Denetleme Kuruluna ise Hüseyin Erdoğdu, Emine Azimli seçildi.

Anahtar Kelimeler:
Kıbrıs Türk Mühendis Ve Mimar Odaları BirliğiKozan Uzunoğlu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ataoğlu, 27 Mart Dünya Tiyatro Günü dolayısıyla mesaj yayımladı
Ataoğlu, 27 Mart Dünya Tiyatro Günü dolayısıyla mesaj yayımladı
İç Mimarlar Odası’nın 7. Dönem Olağan Genel Kurulu gerçekleştirildi
İç Mimarlar Odası’nın 7. Dönem Olağan Genel Kurulu gerçekleştirildi
Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği Başkanı yeniden Naimoğulları oldu
Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği Başkanı yeniden Naimoğulları oldu










    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim