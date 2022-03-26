Mimarlar Odası 54. Genel Kurulu gerçekleştirildi

Divan Başkanlığına Mehmet Akanyeti ve Sekreterlik görevlerine Özge Özbekoğlu ve Nazif Ç. Dilaver’in seçilmesinin ardından başlayan Genel Kurul, Faaliyet ve Mali raporların okunup onayı ile devam etti.

Gerçekleşen seçimler sonrasında, Başkanlığa Oy Çokluğu ile Kozan Uzunoğlu seçildi.

Yönetim Kurulu ise şu isimlerden oluştu:

Simzer Kaya (Yazman), Burak Türsoy (Sayman) Batuhan Bayramoğlu (Y.K. Üyesi), Ferruh Dülger Oğlu (Y.K. Üyesi) İpek Yaralıoğlu (Y.K.Yedek Üyesi) Safiye Özaltıner (Y.K.Yedek Üyesi).

Denetleme Kuruluna ise Hüseyin Erdoğdu, Emine Azimli seçildi.