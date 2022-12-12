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Mimarlar Odası: Bu kez kaplumbağalar da doğayı kurtaramayacak!

Mimarlar Odası, doğayı koruyarak gelecek nesillere devretmenin herkesin görevi olduğunu hatırlattı.

12 Aralık 2022 Pazartesi 18:08
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Mimarlar Odası: Bu kez kaplumbağalar da doğayı kurtaramayacak!



Kıbrıs Türk Mimar Mühendis ve Odalar Birliği (KTMMOB) Mimarlar Odası, doğayı koruyarak gelecek nesillere devretmenin herkesin görevi olduğunu hatırlattı.

Odadan yapılan yazılı açıklamada, Kıbrıs’ın en değerli doğal zenginliklerini barındıran Karpaz’ın yine tehdit altında olduğu kaydedildi.

Karpaz’in kuzey kıyılarının askeri birtakım tesislerin yapılması amacıyla verildiği ileri sürülen açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

“90 küsur milyon yıldır dünyada yaşam süren dünyanın en eski canlı türleri arasında yer alan yeşil kaplumbağalar, her yıl yumurtalarını Kuzey Kıbrıs sahillerine bırakıyor. Milli Park, Doğal ve Arkeolojik Sit Alanı olarak korunan Özel Çevre Koruma Bölgesi içerisinde yer alan 100 dönüme yakın bu araziye insan eliyle herhangi bir müdahale yapılmaması gerekirken, bu bölgede inşaat faaliyetlerinin önü açılıyor ve teller çekiliyor. Ezelden beridir kıyı şeritleri içerisindeki yapılar birçok çevre katliamına sebep olmuştur ve halen daha olmaktadır. Yapılaşamayan bölgeleri ise doğa koruma yasaları ile nesilleri korunmaya çalışılan kaplumbağalara borçluyuz. Peki bu kez telleme yapılan bölgenin içerisinde Çevre ve Doğa Koruma yasalarının çiğnenmesine ve doğal zenginliklerimizin yok olmasına hangi yasa engel olacak? Bu çevre katliamı çok geç olmadan durdurulmalı ve ilgili kurumlar bir an önce bu yanlıştan dönmelidirler. Doğayı koruyarak gelecek nesillere devretmenin hepimizin görevi olduğunu bir kez daha hatırlatırız.”

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