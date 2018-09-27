Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
100220
ALTIN
228.053
DOLAR
5.9835
STERLİN
7.8578
EURO
6.9867
Dünyanın en büyük kuşu üç metrelik "Vorombe titan"
Dünyanın en büyük kuşu
Satürn'ün uydusu Titan'da kum fırtınaları görüntülendi
Titan’daki kum fırtınaları görüntülendi
Gripten korunmanın 10 yolu
Gripten korunmanın 10 yolu
Google'dan şaşırtıcı tanıtım! Google hikayeler geliyor...
Google'dan şaşırtıcı tanıtım!
Shazam tamamen ücretsiz oldu!
Shazam tamamen ücretsiz oldu!

Minareliköy’de zeytin ağaçlarında damla sulamaya geçildi

Minareliköy  Kooperatifi'ne ait sulama kuyusundan zeytinliklerini  daha önce salma yöntemiyle sulayan zeytin üreticileri, damla sulamaya geçti. Üreticiler, 350 dönümlük alandaki 6 bin adet zeytin ağacını damla sulama sistemiyle sulamaya başladı.

27 Eylül 2018 Perşembe 14:55
Minareliköy’de zeytin ağaçlarında damla sulamaya geçildi

Minareliköy Kooperatifi’nden yapılan açıklamada, Türkiye Büyükelçiliği Kalkınma ve Ekonomik İşbirliği Ofisi ile Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı tarafından kısmi hibe yardımı ile desteklenen  projenin, Mesarya bölgesinin ilk ve en büyük projesi olarak hayata geçirildiği vurgulandı.

Açıklamada, projenin uygulamaya konulmasıyla Minarelikoy Kooperatifi’nin kendi bünyesinde salma sulamayı yasakladığı belirtildi.

Ülkedeki su kaynaklarının kıt olduğuna dikkat çeken Kooperatif, çok geç olmasına rağmen verimli sulama yöntemleri ile sulamanın önemine değinerek, mevcut göletlerin  bölge kooperatiflerine devredilmesinin şart olduğunu vurguladı.

banner22
Anahtar Kelimeler:
MinareliköyMinareliköy  KooperatifiZeytin AğaçlarıDamla SulamaGündemKıbrıs
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Çeler’den özel sektör çalışanlarına ek maaş müjdesi
Çeler’den özel sektör çalışanlarına ek maaş müjdesi
İhtiyat Sandığı'nda faiz oranı artırıldı
İhtiyat Sandığı'nda faiz oranı artırıldı
LTB’nin, “Şiddete karşı yan yana projesi”
LTB’nin, “Şiddete karşı yan yana projesi”

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim