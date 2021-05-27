Minareliköy’deki yangının kasti şekilde çıkarıldığı ortaya çıktı

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre 11.05.2021 tarihinde, Minareliköy kirli sanayi bölgesinde faaliyet göstermekte olan Hatipoğlu Tic.LTD isimli geri dönüşüm fabrikasının avlusunda üç yanı sandviç panellerle kapalı bulunan atık plastik kırma makinesinin bandı, avlu içerisinde bulunan iki adet big beg kırık plastik torbaları içerisinde yaklaşık 3 ton kırılmış plastik ve avluda işlem görmemiş yaklaşık 300 ton atık naylonlar çıkan yangın sonucu yanarak zarar meydana gelmişti.

Mesele ile ilgili olarak yürütülen ileri soruşturmada; bahse konu atıkların, B.Y. ve İ.A. tarafından yanıcı madde dökmek suretiyle kasıtlı olarak yakılarak zarara uğratıldığı tespit edilmiştir. Bahse konu şahıslar tutuklanmış olup, polisin olayla ilgili soruşturması devam etmektedir.





