Mındıkoğlu: "Açıklamanın amacı, memur utansın da gidip zam istemesin diye"

Yeni Bakış'tan Özlem Çimendal'ın haberine göre, Başbakan Tufan Erhürman’ın kamuda verimsiz bir dağılım olduğu, yüzde 40 memurun verimli çalışabildiği, geçici ve sözleşmeli personelin nasıl verimli hale getirileceği konusunda çalışmaların başlatıldığı açıklamasına Memur-Sen’den tepki geldi.

“Çuvaldızı kendimize iğneyi başkasına batırmalıyız”

Kıbrıs Türk Memur Sendikası (Memur-Sen) Başkanı Kağan Mındıkoğlu, Başbakan Erhürman’ın konuyla ilgili açıklamasının altının boş olduğunu dile getirerek, öncelikli olarak kamu kuruluşlarının hem fiziki hem de işlevsel içler acısı haline bakılması gerektiğine dikkat çekti. Mındıkoğlu, “Çuvaldızı kendinize iğneyi başkasına batıracaksınız” dedi.

“Kamu personellerine yıllardır hizmet içi eğitim verilmiyor”

Hükümetlerin kamu personeline yönelik yıllardır hizmet içi eğitim dahi vermediğine işaret eden Mındıkoğlu, “Hangi daireye yıllardır hizmet içi eğitim verilmediğini açıklasınlar ilk önce” şeklinde konuştu.

"Dairelerin fiziki durumları ve çalışma ortamları içler acısı"

Kamu kuruluşları ve çoğu devlet dairesinin fiziki ve çalışma koşullarının Orta Çağ’ı andırdığına işaret eden Mındıkoğlu şöyle konuştu: “Bugün bir Araç Kayıt Dairesi’ne gidip görün oradaki personel ne şartlarda çalışıyor.”

“Kümesi andırıyor”

Mındıkoğlu, “Adeta bir kümesi andırıyor. Çalışanlar camlı bir köhnenin içinde insanlar yığılmış bir şekilde yürütülmeye çalışıyor işler” ifadelerini kullandı.

“Memurun çalışıp çalışmamasından öte uygun şartların olup olmadığına bakılmalı”

Memurun verimli çalışıp çalışmadığı eleştirilerinden önce memura hizmet içi eğitim verilip verilmediği, dairelerin fiziki koşullarının hızlı çalışmaya uygun olup olmadığı gibi sorunların tartışılması gerektiğinin altını çizen Mındıkoğlu, “Memurun yüzde bilmem kaçı çalışmıyor demenin de ötesinde. Siz önce bakacaksınız bu personel günün koşullarına uygun şekilde donatılıyor mu, gerekli hizmet içi eğitimler bu personellere veriliyor mu? Çalıştıkları ortamları ne durumda, vatandaşa düzgün ve en hızlı şekilde hizmet verebilecekleri şartlara uygun mu? Bunlar sorgulanmadan, memurun bu kadarı verimli çalışmıyor demek kabul edilebilir değildir” diye konuştu.

“Verim almak için önce siz vereceksiniz”

Bireylerden verim almak için öncelikle onları donatmanın gerektiğini söyleyen Mındıkoğlu, “Siz memurdan verim istiyorsanız, memurunuza önce vereceksiniz. Vermeden almak sadece Allah’a mahsustur. Siz personelleri donatın, eğitimini verin sonra verimi bekleyin” diye konuştu.

“Ortalık yangın yerine döndü yetkililer alakasız gündemlerle günü kurtarma peşinde”

Hayat pahalılığının günden güne arttığını, ortalığın yangın yerine döndüğüne dikkat çeken Mındıkoğlu, “Meclis’te tartışılması gereken o kadar çok konu var ki. Ortalık yangın yerine döndü. Vatandaşın boğazından ekmek geçmiyor. Bunların önlemi alınarak, düzenlemeler yapılacağına, memurun şu kadarı çalışmıyor, bilmem hangi memur kim döneminde bilmem neye imza atmış bunların peşinde günü kurtarma hesapları yapılıyor” dedi.

“Açıklamanın amacı, memur utansın da gidip zam istemesin diye”

Başbakan Erhürman’ın memur açıklamasının hayat pahalılığı açıklamasının yapılacağı bir dönemde manidar olduğunu belirten Mındıkoğlu, “Bu açıklamaların yapılmasının nedeni, memur utansın da gidip zam ya da yükseliş istemesin diyedir” dedi.

“Kamuda reform adı altında hayata geçen tek şey kaç memur alınacağı sayısıdır”

Kamuda verimlilik adına uygulanması gereken reformların da gerektiği şekilde hayata geçirilmediğine dikkat çeken Mındıkoğlu, “Kamuda reformda hayata geçen tek şey sayılardır. Şu kadar personel alınacak bu kadar istihdam yapılacaktır. Bunun dışında personeli bilgilendirici, yenileyici bir çalışma yapılmamıştır. Nasıl ki bir doktor mezun olduktan sonra sürekli kendini yenileyici bir seminere katılma ihtiyacı hissediyor aynı şeyler memur için de geçerlidir” ifadelerini kullandı.

“Memurlar günün koşullarına göre donatılmalı, geliştirilmeli”

Mındıkoğlu şunları söyledi: “Tamam biri ilgili üniversitenin ilgili bölümünden mezun olmuş olabilir ancak bunun devamı da önemlidir. Zaman sürekli akıyor, yenilikleri de beraberinde getiriyor, memurlar da değişen koşullara göre donatılmalı ve sürekli eğitime tabi tutulmalı, memur canla başla çalışıyor ancak gelen herhangi bir yenilik karşısında çaresiz kalıyor olabilir.”

“Sosyal Sigortalar, Araç Kayıt, Vergi Dairesi, Gümrük ve diğer devlet daireleri kan ağlıyor”

“Bugün Sosyal Sigortalar, Araç Kayıt, Vergi Dairesi, Gümrük kan ağlıyor. Bu kurumlar devletin para basan kurumları, gelir vezneleridir” diyen Mındıkoğlu, bu kurumlardaki memurların çalışma ortamlarının içler acısı olduğunu söyledi. Mındıkoğlu, “O fiziki koşullar ve çalışma ortamı dikkate alındığında bugünkü yürüyen işlerin bile duruma göre en iyi performansta olduğu söylenebilir” diye konuştu.

"Devlet dairelerinin fiziki durumu ve altyapıları içler acısı"

Bugün devlet dairelerinin fiziki durumunun ve altyapı sisteminin çağın çok gerisinde olduğunun herkesçe bilinen bir gerçek olduğunu da vurgulayan Mındıkoğlu, “Daireler dökülüyor, memurların çalışma ortamları çok kötü. Eğer bu insanlardan verim isteniyor ise uygun şartlar yaratılmalıdır. Bugün birçok dairede işler hala deftere kayıt şeklinde yürümektedir. Çağ artık teknoloji çağı, online veri tabanlarına ve online hizmetlere ihtiyaç var. İnsanlar bir işini halletmek için saatlerce kuyruklarda bekletilmemeli. Bir tuşla birçok işin aynı anda halledilebileceği bir çağdayız” dedi.