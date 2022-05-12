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Mine Atlı: Korkmuyoruz, biz söylediğimiz her şeyi söylemeye devam edeceğiz

TDP Genel Başkanı Mine Atlı, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın şikayeti üzerine polise ifade verdiğini, ancak korkmadıklarını, söyledikleri her şeyi söylemeye devam edeceklerini kaydetti.

12 Mayıs 2022 Perşembe 18:13
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Mine Atlı: Korkmuyoruz, biz söylediğimiz her şeyi söylemeye devam edeceğiz

TDP Genel Başkanı Mine Atlı, Cumhurbaşkanı Tatar’ın şikayeti üzerine polise ifade vermesinin ardından parti genel merkezinde  basın açıklaması yaptı. Atlı’ya basın açıklaması sırasında genel sekreteri Nevzat Özkunt ile diğer yetkililer eşlik etti. 

Atlı, bugün Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın şikayeti üzerine polise ifade verdiğini, dava okunmadığını ancak dosyanın Savcılığa aktarıldığını söyledi.

Polisin aramasıyla ifade özgürlüğü hakkı ihlalinin başladığını savunan  Atlı,  bunu “oto kontrol” uygulaması olarak  niteledi.

Rütbe ne kadar yükselirse, tolerenin artması gerektiğini, eleştirilerin normal karşılanması gerektiğini söyleyen Atlı, ancak Tatar’ın bunu yapmadığını savundu, eleştirilerde bulundu. 

“Biz söylediğimiz her şeyi söylemeye devam edeceğiz” diyen Atlı, dava açılırsa Anayasa’da yer alan ve bir utanç olan “vatan hainliği” maddesinin de tartışılacağını ifade etti ve “Korkmuyoruz ürkmüyoruz” ifadelerini kullandı. 

Soru üzerine “Tatar’ı tanımadığını ve Saygı duymadığını söyleyen Atlı, Cumhurbaşkanlığı seçimlerimde irade gaspı yapıldığını, Kıbrıs Türk Halkının iradesinin gaspına müsade edildiğini ve bugün yaşananların da onun devamı olduğunu savundu, “Mücadele etmeye devam edeceğiz” dedi. 

Atlı, yaşananların hazmedilmeyeceğini, halk gereken tepkiyi gösterse bugün yaşananların yaşanmayacağını ifade ederek, “Konu ideolojik değil, varlığımızdır, Kıbrıs Türk halkının varlığı nacak altındadır saldırı altındadır” ifadelerini kullandı. 

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