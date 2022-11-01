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"Mini ekonomik paket hazırlayıp esnafı koruyan bir adım attık"

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurul toplantısı tamamlandı. Bir sonraki birleşim 7 Kasım Pazartesi saat 10.00’da yapılacak.

01 Kasım 2022 Salı 20:13
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"Mini ekonomik paket hazırlayıp esnafı koruyan bir adım attık"



Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy, millethükümetin ekonomik sıkıntılar ve ileriye yönelik yaşanabilecek sorunların farkında olduğunu, buna yönelik mini ekonomik paket hazırlayıp esnafı korumayı amaçlayan bir adım attıklarını, bunun yanında elektrik fiyatlarındaki artışın önüne geçmek için güneş enerjisinden yararlanmak amacıyla projeler hazırladıklarını, doğalgazın ülkeye gelmesi, elektrik hatlarının güçlendirilmesi gerektiğini kaydetti.

Sadece yakıta değil tüm bu işlere konsantre olduklarını ifade eden Taçoy, Kıb-Tek’in özelleştirilmesinin söz konusu olmadığını, herkesin işini yapmasını istedi.

CTP Milletvekili Teberrüken Uluçay da, ülke ekonomisinin daha iyi bir zemine getirilmesi için elektrik altyapısının güçlendirilmesinin önemine vurgu yaparak, Kıb-Tek’in özelleştirilmesinin gündeme asla gelmeyeceğini, ancak özerkleştirilmesi gerektiğini savundu, bu konuda ortak çalışma yürütülebileceğini kaydetti. 

Anahtar Kelimeler:
MeclisÇalışma Ve Sosyal Güvenlik BakanıHasan Taçoy
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