Minibüs şoförü 3 gün tutuklu kalacak

Diyalog'dan Çiğdem Aydın'ın haberine göre, Başkent Lefkoşa’da önceki gün meydana gelen trafik kazasında yaya olarak yolu karşıya geçmeye çalışan 60 yaşındaki Günay Çinler’e çarpan minibüs şoförü Nihat Aktaş dün Lefkoşa’da mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Polis Müfettiş Muavini Mehmet Özatılgan, mahkemeye mesele ile ilgili olarak şahadet verdi.

Özatılgan, 25 Kasım tarihinde saat 17.25’te Lefkoşa’da Gazeteci Kemal Aşık Caddesi üzerinde (City Royal Otelin önü), zanlı Nihat Aktaş, yönetimindeki TAT 464 plakalı minibüs ile güney istikametinden Kuzey istikametine doğru dikkatsizce seyrettiği sırada o esnada yolun batı kısmından doğu kısmına doğru yaya olarak geçmeye çalışan Günay Çinler'e çarptığını söyledi.

Polis, kaza neticesinde ağır yaralanan Çinler’in kaldırıldığı Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılan tedavisini müteakip Nöroloji yoğun bakım servisinde makineye bağlı olarak müşahede altında tutulduğunu söyledi.

3 gün tutuklu kalacak

Özatılgan, mesele ile ilgili olarak başlatılan soruşturmanın devam ettiğini, müştekinin hayati tehlikesinin sürdüğünü belirterek zanlı aleyhine başlatılan tahkikatın boyutunun değişe bileceğini mahkemeye aktardı. Polis, tüm aktardıkları ışığında zanlının soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Vedia Berkut Barkın zanlının soruşturma maksatlı ilk etap da 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.