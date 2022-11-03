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Minik Arda'nın karaciğeri, Almina'da yaşayacak!

11 yaşındaki Almina Sakarya, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden (KKTC) ambulans uçakla getirilen karaciğerle yaşama tutundu.

03 Kasım 2022 Perşembe 13:11
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Minik Arda'nın karaciğeri, Almina'da yaşayacak!



Antalya'da bebekken karaciğer rahatsızlığı teşhisi konulan 11 yaşındaki Almina Sakarya, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden (KKTC) ambulans uçakla getirilen karaciğerle yaşama tutundu.

Doğumdan sonra sarılık şikayetiyle hastaneye kaldırılan Sakarya'nın, bir aylık tedavisinin ardından metabolik karaciğer hastası olduğu tespit edildi.

Tedavisine Ankara'da devam edilen ve uzun süre yoğun bakımda kalan Sakarya'da, hastalığına bağlı nörolojik sorunlar da ilerleyince konuşma güçlüğü başladı.

Yaşama tutunabilmesi için karaciğer nakli önerilen Sakarya, Akdeniz Üniversitesi Organ Nakli Merkezinde organ bağış listesine alındı. Özel mama ve ilaçlarla yaşamını sürdüren, sağlık durumu her geçen gün daha kötüye giden Sakarya'nın hayatı, gece yarısı çalan telefonla değişti.

KKTC'de trafik kazasında yaralanan ve kaldırıldığı hastanede beyin ölümü gerçekleşen 12 yaşındaki Arda Okur'nun organlarını ailesi bağışlayınca Sağlık Bakanlığı'ndan Antalya'ya ambulans uçak gönderildi.

Akdeniz Üniversitesi Hastanesi doktorlarından oluşan ekip, Kıbrıs'a giderek hastanede beyin ölümü gerçekleşen çocuğun karaciğerini ameliyatla alıp Antalya'ya getirdi.

Akdeniz Üniversitesi Organ Nakli Merkezi Müdürü Prof. Dr. Bülent Aydınlı başkanlığındaki ekip, Sakarya'ya karaciğeri nakletti. Yeniden hayata tutunan Sakarya, ilk defa normal yemek yiyip protein tüketebildi.

-"11 yaşındaki kızıma ilk defa çikolata yedirdim"

Hastanede kızının başından ayrılmayan anne Nuriye Kamalı, AA muhabirine, sarılık sanarak getirdikleri hastanede çocuklarına karaciğer hastalığı teşhisi konulunca şaşırdıklarını söyledi.

Hastalığından dolayı kızında nörolojik sorunların da olduğunu bildiren Kamalı, "Özel diyeti, ilaçları vardı. Hastalığından dolayı normal bir çocuk gibi konuşamıyordu. Yoğun bakımda uzun süre tedavi gördü, durumu sürekli kötüye gidiyordu. Çok şükür nakil oldu, artık normal beslenmeyle sorunları aşacağımızı düşünüyorum. Dondurma yemek istiyordu, ağlıyordu. Allah hiçbir anneye yaşatmasın çok zorluk çektik." diye konuştu.

Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Organ Nakli Merkezinde profesyonel bir ekibin olduğunu belirten Kamalı, şöyle devam etti:

"Tam umutsuzluğa düştüğüm bir dönemde gece yarısı telefonum çaldı ve karaciğer çıktığını söylediler. Karaciğeri bağışlayan o ailenin önünde saygıyla eğiliyorum. Nakil sonrası kızım ilk defa normal beslendi. 11 yıl sonra ilk defa çikolata yedi. Ablası sevinçten ağladı, 'Artık kardeşimle dışarıya gezmeye gidip, bir şeyler yiyebileceğiz' dedi. Evet ölüm üzücü ama o ölümden yeni hayatların çıkması çok sevindirici."

-"Hastalığın ilerleyişini sadece nakille önleyebiliyorsunuz"

Merkezin müdürü Prof. Dr. Aydınlı ise Sağlık Bakanlığının tahsis ettiği jetle organ nakli ekibinin Kıbrıs'a gittiğini ve dokuları uyumlu çıkan Almina için seferber olduklarını söyledi.

Bağışlanan böbrek ve kalbin de Kıbrıs'ta başka hastalara nakledildiğini vurgulayan Aydınlı, "Almina'nın doğuştan gelen rahatsızlığı vardı, nörolojik semptomlar devam ediyor. Nakil sayesinde çocuğun hastalıktan kaynaklanan nörolojik, zihinsel ve beyinle ilgili bulguların ilerlemesini durdurduk. Bunu sadece nakille önleyebiliyorsunuz." dedi.

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