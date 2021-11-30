‘Minik bir kalbin dileği gerçek olsun’ sloganıyla ‘Dilek Ağaçları’ oluşturuldu.

Girne, Lefkoşa, Lefke ve Mağusa bölgelerinde seçilen okullara gidilerek çocuklara yeni yılda ne hediye almak istedikleri soruldu.

Zarflara konulan bu küçük dilekler farklı işyeri, kafe ve alışveriş merkezlerinde sizleri beklemektedir.

Tek yapmanız gereken seçeceğiniz zarfta yazılı olan dileği satın alıp, ağacın altına geri bırakmaktır.

Tüm zarflar hediyeye dönüşünce çocuklara ulaştırılacaktır. Bu yıl toplam 1.500 çocuk bu şekilde sizlerin yardımı ile sevindirilecektir.