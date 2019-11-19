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Minik Deniz taburcu oluyor

Küçük Deniz bugün Devlet Hastanesinden taburcu oluyor

19 Kasım 2019 Salı 14:56
Minik Deniz taburcu oluyor

Geçtiğimiz ay Ötüken'de evinin garajında meydana gelen kazada Meltem Sertsoy,  kaza ile 2 yaşındaki kızı Deniz Sertsoy’a çarparak ağır yaralanmasına sebep olmuştu. Bir süredir Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'nde tedavi gören küçük Deniz’in sağlık durumunun iyi olduğu ve bugün taburcu olacağı öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
Meltem SertsoyHaber
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ŞÜKÜR 2019-11-19 15:12:56

ŞÜKÜRLER OLSUN. BU ÇOCUĞA BİRŞEY OLSAYDI ANNESİ DAYANAMZDI. ALLAH BAĞIŞLADI. ÇOK SEVİNDİM

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Mehmet ç. 2019-11-19 15:52:34

Bu habere okadar çok sevindimki anlatamam.. kazayı duyduğumda çok çok üzülmüştüm.
Allah acil şifalar versin inşAllah daha daha çok iyileşir eski sağlığına kavuşur annesininde piskoloji yerine gelir çok zor durum. Allahım kimseye yaşatmasın. Amin.

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