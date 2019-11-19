Geçtiğimiz ay Ötüken'de evinin garajında meydana gelen kazada Meltem Sertsoy, kaza ile 2 yaşındaki kızı Deniz Sertsoy’a çarparak ağır yaralanmasına sebep olmuştu. Bir süredir Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'nde tedavi gören küçük Deniz’in sağlık durumunun iyi olduğu ve bugün taburcu olacağı öğrenildi.
Minik Deniz taburcu oluyor
Küçük Deniz bugün Devlet Hastanesinden taburcu oluyor
19 Kasım 2019 Salı 14:56
ŞÜKÜRLER OLSUN. BU ÇOCUĞA BİRŞEY OLSAYDI ANNESİ DAYANAMZDI. ALLAH BAĞIŞLADI. ÇOK SEVİNDİM
Bu habere okadar çok sevindimki anlatamam.. kazayı duyduğumda çok çok üzülmüştüm.
Allah acil şifalar versin inşAllah daha daha çok iyileşir eski sağlığına kavuşur annesininde piskoloji yerine gelir çok zor durum. Allahım kimseye yaşatmasın. Amin.