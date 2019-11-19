Minik Deniz taburcu oluyor

Geçtiğimiz ay Ötüken'de evinin garajında meydana gelen kazada Meltem Sertsoy, kaza ile 2 yaşındaki kızı Deniz Sertsoy’a çarparak ağır yaralanmasına sebep olmuştu. Bir süredir Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'nde tedavi gören küçük Deniz’in sağlık durumunun iyi olduğu ve bugün taburcu olacağı öğrenildi.