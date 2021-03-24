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Minik Emine'den güzel haber

“Beyin Sapı Tümörü” teşhisi konulan 4 yaşındaki Emine Benli’nin babası Neval Benli, 10 saatlik başarılı bir operasyon sonucu tümörün tamamen temizlendiğini duyurdu.

24 Mart 2021 Çarşamba 09:12
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Minik Emine'den güzel haber

“Beyin Sapı Tümörü” teşhisi konulan ve tedavisi için Türkiye sevk edilen 4 yaşındaki Emine Benli’nin babası Neval Benli, başarılı bir operasyonla tümörün tamamen temizlendiğini sosyal medyadan duyurdu.

Neval Benli, minik Emine'nin sağlık durumunun iyi olduğunu belirterek  48 saatlik yoğun bakımdaki sürecinin de tamamlanmasıyla birlikte fizik tedavi ve psikolojik destek müdahalelerinin yapılmaya başlandığını söyledi.

Neval Benli, pandemi dönemi olmasına rağmen iki haftalık gibi kısa süre maddi ve manevi olarak destek olan herkese teşekkür etti.

Emine Benli’nin babası Neval Benli'nin açıklamasının tamamı şöyle:

"Kızım Emine Benli, 10 Mart 2021 tarihinde Sağlık Bakanlığı tarafından önerilen Prof. Dr. Memet Özek'in görev aldığı Acıbadem Hastanesi’ne sevki edilmiştir. 18 Mart 2021 tarihinde beyin sapı tümörü teşhisi ile gerçekleşen 10 saatlik başarılı bir operasyon sonucu tümörün tamamı temizlenmiştir.

Kızım, operasyon sonrası 48 saat yoğun bakım ünitesinde uyutulmuştur. Daha sonra uyandırılmış ve operasyon sonrası oluşan yan etkiler belirlenerek servise alınmış olup gerekli fizik tedavi ve psikolojik destek müdahaleleri yapılmaya başlanmıştır.

Doktordan alınan bilgi doğrultusunda; patoloji sonucu için detaylı araştırma yapılarak 8 haftalık bir süre zarfında bilgilendirileceğimiz bildirilmiştir. Şu anda hızlı bir iyileşme süreci yaşanmakta olup, Emine'miz 23 Mart tarihinde İstanbul’da ikamet eden duyarlı bir vatandaşımızın konutuna sevk edilmiştir. Kızıma belirli günlerde pansuman ve doktor kontrollerinin yapılacağı bilgisi verilmiştir.

  Bu zorlu sürecin başladığı günden itibaren pandemi dönemi olmasına rağmen iki haftalık gibi kısa süre zarfında tüm vatandaşlarımızın maddi ve manevi olarak gösterdiği duyarlı ve özverili çalışmalarından dolayı ailem adına minnettarlığımızı bildirmek istiyorum. Ayrıca kısa süre içerisinde imkanları doğrultusunda bizlere yardımcı olan Sağlık Bakanlığı’na, Cumhurbaşkanlığı’na, KKTC İstanbul Konsolosluğu’na, Acıbadem Hastanesi doktorlarına ve hemşirelerine, bilgimiz dışında tüm imkanlarını seferber eden kurum, kuruluş, sivil toplum örgütleri ve halkımıza sonsuz teşekkürlerimizi iletiriz. Bizlere yapılan yardımların tedavimizin sonuçlanması doğrultusunda ailem tarafından açıklaması yapılacaktır."  

Haber Kıbrıs

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