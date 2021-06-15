Spinal Muskuler Atrofi hastalığı bulunan ve yaklaşık 3 aydır bu hastalıkla mücadele eden Karel, şu an Ankara'da tedavi görüyor.
Karel'in tedavisinin tamamlanması için hayırsever vatandaşların katkısı bekleniyor.
Son Güncelleme: 15.06.2021 12:32
Yeniboğaziçi sakinlerinden Yusuf ve Şeyda Karaoğulları çiftnin ikinci çocukları minik Karel yardım bekliyor.
Spinal Muskuler Atrofi hastalığı bulunan ve yaklaşık 3 aydır bu hastalıkla mücadele eden Karel, şu an Ankara'da tedavi görüyor.
Karel'in tedavisinin tamamlanması için hayırsever vatandaşların katkısı bekleniyor.