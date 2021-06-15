Künye
Kıbrıs
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
10 yıl hapis cezası
10 yıl hapis cezası
Araçta uyuşturucuyla yakalandılar
Araçta uyuşturucuyla yakalandılar
Yenişehir'de uyuşturucu operasyonu
Yenişehir'de uyuşturucu operasyonu
2 ay cezaevine gönderildi
2 ay cezaevine gönderildi
Dur ihtarına uymadı; ehliyetsiz olduğu anlaşıldı
Dur ihtarına uymadı; ehliyetsiz olduğu...

Minik Karel yardım bekliyor

Yeniboğaziçi sakinlerinden Yusuf ve Şeyda Karaoğulları çiftnin ikinci çocukları minik Karel yardım bekliyor.

15 Haziran 2021 Salı 12:28
76 Okunma
Minik Karel yardım bekliyor

Spinal Muskuler Atrofi hastalığı bulunan ve yaklaşık 3 aydır bu hastalıkla mücadele eden Karel, şu an Ankara'da tedavi görüyor.

Karel'in tedavisinin tamamlanması için hayırsever vatandaşların katkısı bekleniyor.

Son Güncelleme: 15.06.2021 12:32
Anahtar Kelimeler:
Minik Karel
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kıbrıs Türk Sanayi Odası Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter’i Ziyaret Etti
Kıbrıs Türk Sanayi Odası Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter’i Ziyaret Etti
"İptal ettim’ dedi ama iptal yok!"
"İptal ettim’ dedi ama iptal yok!"
4 kişilik bir ailenin açlık sınırı 4 bin 65 TL
4 kişilik bir ailenin açlık sınırı 4 bin 65 TL
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim