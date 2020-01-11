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Minik Nefes'in tedavisi için film gösterimi yapılıyor

Nefes Davşan’ın tedavisine destek olmak için 17 Ocak Cuma akşamı film gösterimi gerçekleştiriliyor.

11 Ocak 2020 Cumartesi 17:54
Minik Nefes'in tedavisi için film gösterimi yapılıyor

Nefes Davşan’ın tedavisine destek olmak için 17 Ocak Cuma akşamı film gösterimi gerçekleştiriliyor.

Cinematheque gösterimi bu kez de Nefes’e “nefes olmak” için yapılacak.

1977 Oscar adayı ve Altın Küre ödüllü “The Turning Point” filmi kan hastalığı nedeni ile yıllardır tedavi gören Nefes Davşan’ın sağlık masrafları için gösterilecek.

“Nefes’e nefes olma vakti” sloganı ile gerçekleştirilecek olan sineme gösterimi 17 Ocak 2020 Cuma akşamı saat 20.00’de Kıbrıs İlim Üniversitesi konferans salonunda sergilenecek.

Anahtar Kelimeler:
Nefes Davşan
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