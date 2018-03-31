Minik Tuğsan donör bekliyor

Halkın Sesi'nde yer alan habere göre, Çok acil ilik nakli tedavisi görmesi gereken Tuğsan’ın kemoterapi sürecinde rahatsızlığının tekrarladığı, tedavi ve ilik nakli için Ankara’ya sevk edildiği öğrenildi.

Cihangirli Tuğsan için doktoru, ailesi, çevresi, Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı, adeta seferber olmuş durumda…

Tuğsan için verilecek tükürük ile Dünya İlik Bankası’na kaydolan duyarlı kişilerin bu uğurda mücadele veren farklı bireylere de yardımda bulunabileceği belirtildi.

18-45 yaş arasında, KKTC Kimlik kartına sahip, daha önce örnek vermemiş olan, sağlıklı bireyler, tükürük vermeye davet edildi.

Yapılan çağrıda, verici olmak isteyen kişilerin 2270616 numaralı telefondan Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı’na ulaşabileceği belirtildi.