Minik Tuğsan gözyaşları ile uğurlandı

Tuğsan bugün Lefkoşa Kabristanlığı'nda toprağa verildi
21 Aralık 2018 Cuma 17:36
7 yaşındaki Tuğsan Yazıcı bugün öğle namazının ardından Lefkoşa Kabristanlığı'nda toprağa verildi. Tuğsan Yazıcı uzun süredir lösemi ile mücadele ediyordu. Yazıcı geçtiğimiz Çarşamba günü rahatsızlanarak hayatını kaybetmişti. Tuğsan Yazıcı’nın cenaze törenine çok sayıda kişi katıldı.
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