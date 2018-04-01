Misafir olarak gittiği evde hayatını kaybetti

Gazimağusa’da dün gece 02.00 sıralarında Düzova’da sakin Türkmenistan uyruklu Agamyrat Agalyyev (E-36) misafir olarak gittiği Zet Apartmanının ikinci katında bulunan evin balkonundan, düşerek yaşamını yitirdi.

9 Metre yükseklikten düşen Agalyyev’in cesedi üzerinde Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde yapılan otopsi sonucu, ölüm sebebinin yüksekten düşmeye bağlı olarak "göğüs, kafa ve karın travması ile gelişen iç organ yaralanması ve boyun kırılması " olduğu tespit edildi.

Polis, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü açıklad