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Misafir olarak gittiği evde hayatını kaybetti

Gazimağusa’da gece 02.00 sıralarında 36 yaşındaki Agamyrat Agalyyev misafir olarak bulunduğu apartmandan düşerek yaşamını yitirdi.

01 Nisan 2018 Pazar 14:54
Misafir olarak gittiği evde hayatını kaybetti

Gazimağusa’da dün gece 02.00 sıralarında Düzova’da sakin Türkmenistan uyruklu Agamyrat Agalyyev (E-36) misafir olarak gittiği Zet Apartmanının ikinci katında bulunan evin balkonundan, düşerek yaşamını yitirdi.

9 Metre yükseklikten düşen Agalyyev’in cesedi üzerinde Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde yapılan otopsi sonucu, ölüm sebebinin yüksekten düşmeye bağlı olarak "göğüs, kafa ve karın travması ile gelişen iç organ yaralanması ve boyun kırılması " olduğu tespit edildi.

Polis, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü açıklad

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