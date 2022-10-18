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Misafir olarak gittiği evde hırsızlık yaptı

Gazimağusa’da misafir olarak bulunduğu evde, iki arkadaşının çantasından toplam 20,000 TL ve 880 Euro nakit para çalan Bangladeş uyruklu 28 yaşındaki M.R., mahkemeye çıkarıldı.

18 Ekim 2022 Salı 19:08
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Misafir olarak gittiği evde hırsızlık yaptı



Ülkede Ağustos ayından beridir izinsiz ikamet ettiği tespit edilen M.R., işlediği suçlardan  ileride yargılanmak üzere hükümsüz tutuklu olarak cezaevine gönderildi.

Kıdemli Yargıç Çiğdem Güzeler huzurundaki duruşmada Savcı Fırat Kızıltunçlar, talebi aktarması için Gazimağusa Polis Müdürlüğü’ne görev yapan  Oğuzhan Abat’ı tanık kürsüsüne çağırdı.

Oğuzhan Abat yemin altında verdiği şehadetinde, zanlının 8 Ekim’de, saat 15.00’de, misafir olarak bulunduğu Gazimağusa’daki bir apartman dairesinde kalmakta olan iki şahsa ait çanta içerisinde muhafaza edilen toplam 20, 000 bin TL ve 880 Euro nakit para çaldığını anlattı.

Olayın bilgİlerine gelmesi üzerine zanlıyı tespit edip tutukladığını kaydeden tanık polis, yazılı dava tebliğini kabul eden ve ülkede izinsiz ikamet eden zanlıyı cezaevine göndermesini istedi.

Kıdemli Yargıç Çiğdem Güzeler, tanık polisin huzurundaki şehadetini ve talebini değerlendirerek, soruşturmanın selmati açısından zanlıyı, her ne şart altında olursa olsun 3 ayı geçmeyen bir süre cezaevine gönderdi.

Anahtar Kelimeler:
HırsızlıkMisafirGazimağusa
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