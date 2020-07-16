Misafir olduğu evde aniden öldü

Lefkoşa’da dün öğle saatlerinde sıralarında, Mohamed Khalifa Hammad Akola (E-25), misafir olarak bulunduğu ikametgahta aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirdi.
Polis soruşturması sürüyor.
Lefkoşa’da dün öğle saatlerinde sıralarında, Mohamed Khalifa Hammad Akola (E-25), misafir olarak bulunduğu ikametgahta aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirdi.
Lefkoşa’da dün öğle saatlerinde sıralarında, Mohamed Khalifa Hammad Akola (E-25), misafir olarak bulunduğu ikametgahta aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirdi.
Polis soruşturması sürüyor.