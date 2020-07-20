Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
Misafir olduğu evde hırsızlık yaptı
Misafir olduğu evde hırsızlık yaptı
Suçüstü yakalandılar
Suçüstü yakalandılar
Adam kaçırıp dövdüler
Adam kaçırıp dövdüler
Suçüstü yakalandılar
Suçüstü yakalandılar
Kız kardeşinin bileziklerini çaldı
Kız kardeşinin bileziklerini çaldı

Misafir olduğu evde hırsızlık yaptı

Halen uyuşturucu suçundan hükümsüz tutuklu olarak Merkezi Cezaevi’nde bulunan Y.C.G.’nin (E-20), İskele’de Nisan, Mayıs ayları içerisinde bir evde misafir olarak kalan evde bulunan çeşitli eşyaları çaldığı tespit edildi.

20 Temmuz 2020 Pazartesi 11:40
851 Okunma
Misafir olduğu evde hırsızlık yaptı

Halen uyuşturucu suçundan hükümsüz tutuklu olarak Merkezi Cezaevi’nde bulunan Y.C.G.’nin (E-20), İskele’de Nisan, Mayıs ayları içerisinde bir evde misafir olarak kalan evde bulunan çeşitli eşyaları çaldığı tespit edildi.

Polis Basın Subaylığından yapılan açıklamaya göre zanlının çaldığı belirtilen eşyalar şöyle:
“Bir plazma televizyon, dört jeneratör, bir havalı somun sıkma makinesi, üç pilli matkap, bir anahtar takım sandığı ve içerisinde bulunan tornavida anahtar takım seti, otuz iki tornavida, otuz altı çeşitli ebatlarda çatal anahtar, iki alyans seti, beş lokma seti, on sekiz çeşitli ebatlarda matkap ucu, iki maket bıçağı, bir leyim makinası, iki metro, bir ağaç budama makası, bir çekiç, dokuz çeşitli ebatlarda pense, dört değişik ebatlarda bıçkı, bir levye, bir piston anahtarı, iki makas, üç ayarlı pense, dört değişik ebatlarda İngiliz anahtarı, iki tel fırça, iki boya fırçası, iki keski, yedi cırcırlı lokma anahtar kolu, dört set ayarlı tornavida ucu, kırk sekiz çeşitli ebatlarda lokma anahtarını ve dört ikinci el araba jantı.”
Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen soruşturmada, zanlının çaldığı eşyaların bir kısmını bir şahsa 1500 TL karşılığı sattığı ve sahtekarlıkla para temin ettiği tespit edildi.
Zanlının “Kanunsuz Uyuşturucu Madde Tasarrufu ve diğer” suçlardan dolayı Merkezi Cezaevinde hükümsüz tutuklu olarak bulunduğu kaydedildi.
Soruşturma devam ediyor. 

Son Güncelleme: 20.07.2020 11:43
Anahtar Kelimeler:
Hırsızlık
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Fuat Oktay KKTC'den ayrıldı
Fuat Oktay KKTC'den ayrıldı
Suçüstü yakalandılar
Suçüstü yakalandılar
Lefkoşa Şehitler Anıtı önünde tören düzenlendi
Lefkoşa Şehitler Anıtı önünde tören düzenlendi
Galeriler Videolar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim