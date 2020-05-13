Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
iPhone 12 fiyatı için yüzleri güldüren iddia!
iPhone 12 fiyatı için yüzleri...
1998 OR2, Dünya’nın yakınından geçecek
Dünyanın yakınından geçecek!
Hangi balık diğerlerinden daha faydalı?
Hangi balık diğerlerinden daha faydalı?
Ramazanda corona virüse karşı 6 önemli uyarı
Ramazanda coronaya karşı 6 önemli uyarı
Alerji ve astım hastalarına ilkbahar uyarısı
Alerji ve astım hastalarına ilkbahar...

Misafir olduğu eve polis gelince tabancayı pencereden attı

Misafir olduğu eve polis gelince tabancayı pencereden attı, evde uyuşturucu bulundu.

13 Mayıs 2020 Çarşamba 14:02
432 Okunma
Misafir olduğu eve polis gelince tabancayı pencereden attı

Gazimağusa’da, A.Ö.’nün (E-29) evinde dün Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan arama sırasında, evde misafir olarak bulunmakta olan A.C.’nin (E-27) tasarrufunda bulundurduğu, üzerinde şarjörü ve içerisinde 8 adet mermisi bulunan 7.65 mm çapındaki tabancayı pencereden dışarı attığı tespit edildi.

Evde yapılan aramada, içerisinde sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan 1 ucu yanık sarma sigara ve üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan 1 hassas terazi bulunarak emare olarak alındı.

Bahse konu şahıslar (A.Ö. ve A.C.) ile yine aynı ikametgahta misafir olarak kalmakta olan Y.A.A.A.(K-24), İ.İ.(E-30), C.S.(E-22) ve G.A.(E-23) tutuklandı.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Üstel: "Önce tedbir, sonra açılım"
Üstel: "Önce tedbir, sonra açılım"
Pile'de eylem
Pile'de eylem
Pilli, RES-BİR ile görüştü
Pilli, RES-BİR ile görüştü
Galeriler Videolar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim