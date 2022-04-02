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Misafirliğe gittiği evde hırsızlık yaptı

Hamitköy’de meydana gelen hırsızlık meselesi ile ilgili olarak tutuklanan zanlı A.K.R mahkeme huzuruna çıkarıldı.

02 Nisan 2022 Cumartesi 13:04
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Misafirliğe gittiği evde hırsızlık yaptı
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(Kamalı Haber) 

Hamitköy’de meydana gelen hırsızlık meselesi ile ilgili olarak tutuklanan zanlı A.K.R mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Turgay Ok olayla ilgili bulguları aktardı.

OK huzurda bulunan zanlının "Sirkat ve Sahtekarlıkla Para Temini" suçlarından methaldar olduğunu söyledi.

Polis 30 Mart 2022 tarihinde 09.30 -19.00 saatleri arasında Hamitköy adresinde ikametgâhının mutfak masası üzerinde İ.A tarafından bırakılan HP marka dizüstü bilgisayar konu adrese misafir olarak gelen zanlı tarafından sirkat edilip, Lefkoşa Surlariçi'nde bulunan Laptop Hastanesi isimli işyerine 250 Dolar karşılığında satarak sahtekârlıkla para temin ettiğini söyledi.

Polis zanlının derdest emri gereği tutuklandığını ve soruşturmanın yeni başladığını alınacak ifadeler ve incelenmesi gereken kamera görüntüleri olduğunu belirterek ilk etapta soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Hale Dağlı zanlının soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

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