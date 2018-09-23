Mısırlı balıkçılar tutuklandı

Rum bandralı, Gia Sou Kaiki Mou Al Nikola isimli, 25 metrelik balıkçı teknesiyle, KKTC karasularına giren 5 Mısır asıllı zanlı, dün mahkemeye çıkarılarak, 3’er gün tutukluluk aldı

Eniz ORAKCIOĞLU'nun haberine göre

“KKTC’ye kanunsuz giriş” ve “Su Ürünleri Yasası’na aykırı hareket” suçlarından 5 Mısır asıllı kişi, dün, Girne Kaza Mahkemesi Yargıcı Meltem Dündar huzuruna çıkarıldı. Ahmet Farag Taha Elzahed, Sameh Sobheye Ali Moharram, Abdelraouf El Dayed Abdelrahman, Abdou İbrahim Eid İbrahim Elgendy ve Amr Mahmoud Abdou Mohamed, 25 metrelik balıkçı teknesi ile KKTC karasularına kanunsuz olarak girdiği için 21 Eylül’de tutuklandı. Olay Rum basınında da geniş yer bulurken, KKTC Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, zanlıları ziyarete gitti ve Rum basınında çıkan haberlerin hatalı olduğunu söyledi. Öte yandan, Rum Yönetimi, balıkçı teknesi ve mürettebatı için girişim başlattı.

İzinsiz KKTC karasularına girdiler

Tahkikat memuru Ömer Yavuz, zanlıların, 21 Eylül tarihinde, saat 10,00 sıralarında, Girne Koruçam mevkiinin 7,5 deniz mili açığında tespit edildiklerini söyleyerek, zanlıların Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) bandralı Gia Sou Kaiki Mou Al Nikola isimli 25 metrelik balıkçı teknesiyle karasularına girdiklerini aktardı. Zanlıların herhangi bir muhaceret işlemi yaptırmaksızın kanunsuz olarak girip, yine kanunsuz olarak yetkili makamdan alınmış herhangi bir izinleri olmaksızın balıkçılık faaliyetinde bulunduklarını vurgulayan Yavuz, zanlıların aynı gün KKTC Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından tespit edildiklerini ve tekneleri ile birlikte Girne Turizm Limanına çekilerek, tutuklandıklarını sözlerine ekledi.

Balıklar ve tekne emare alındı

Tahkikat Memuru Ömer Yavuz, zanlıların kullanımında bulunan balıkçı teknesi ve KKTC karasularında yakalamış oldukları 10 adet Kılıçbalığının emare olarak alındığını da mahkemeye söyledi. Öte yandan Yavuz mesele ile ilgili olarak tahkikatın yeni başladığını, ifadesi alınması gereken şahıslar bulunduğunu belirterek, zanlıların serbest kalması durumunda sağlıklı bir soruşturma yapmalarının bu safhada mümkün olmadığını, bu nedenle zanlıların 3 gün daha poliste tutuklu kalmalarını talep etti.

“KKTC karasularına isteyerek girmedik”

Zanlılar mahkemenin onlara söz vermesi ile “KKTC karasularına isteyerek girmedik” şeklinde kendilerini ifade ettiler. Şehadeti değerlendiren Yargıcı Meltem Dündar ise zanlıların 3’er gün tutuklu kalmasına emir verdi.

Özersay: Rum basınında yer alan haberler hatalı

KKTC Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, olayın yaşandığı gün Girne Polis Müdürlüğüne giderek zanlıları ziyaret etti. Ziyaretin ardından ise sosyal medyada konu ile ilgili açıklamalarda bulundu. Özersay yaptığı açıklamayla ilgili olarak, “Kıbrıs Rum basınında yer alan haberlerde hatalı ve birbiriyle çelişen çok sayıda husus gördüğüm için bu açıklamayı yapma ihtiyacı duydum” dedi.

Özersay’ın sosyal medyada yaptığı açıklama şöyle:

Bu akşam bakanlıktan eve dönüşte Girne Polis Müdürlüğüne giderek bugün karasularımıza izinsiz girerek balık avlarken yakalanan teknenin mürettebatını ziyaret ettim ve yetkili polis arkadaşlarımızdan bilgi aldım. Mısır vatandaşı olan ve toplamda beş kişi olan bu şahıslarla Arapça bilen bir tercüman aracılığıyla sohbet ettim. Polisimizin kendilerine gayet iyi davrandığını ve temel ihtiyaçlarının olması gerektiği karşılanmış olduğunu bizzat gözlemledim. Yarın sabah mahkemeye çıkarılacaklar ve yasalarımız çerçevesinde mahkeme haklarında karar verecek. Gemi ise şu anda Girne limanına çekilmiş durumdadır. Gemide bulunan ve şu anda Polis müdürlüğünde tutulan Mısırlıların isimleri aşağıdaki gibidir.

Kıbrıs Rum basınında yer alan haberlerde hatalı ve birbiriyle çelişen çok sayıda husus gördüğüm için bu açıklamayı yapma ihtiyacı duydum.

1- Ahmed Farag Taha Elzahed,

2- Sameh Sobheye Ali Moharam,

3- Abdelraouf El Dayed Abdelrahman,

4- Abdou İbrahim Eid İbrahim Elgendy,

5- Amr Mahmoud Abdou Mohamed

Olay Rum basınında da yer aldı

Rum basını, Kıbrıslı Rum olduğunu belirttiği balıkçı teknesindeki 5 Mısırlı mürettebatın KKTC karasularına izinsiz girdikleri için tutuklandıkları haberine yer verdi. Fileleftheros Gazetesi, merkezi Limasol’da bulunan “Ta Psarokayka” şirketi Müdürü Aristos Aritistidiu’nun açıklamalarına dayanarak, şirkete ait “Yia Su Kayiki Mu Ay.Nikolau” isimli balıkçı teknesinin, Akama ile Koruçam arasındaki bölgede “uluslararası karasularında” bulunduğu sırada Türk Deniz Kuvvetlerine ait geminin yanlarına yaklaştığını, kontrol “bahanesiyle” askerlerin, tekneye girdiğini savundu.

Tekneye giren askerlerin, Mısır kökenli olan mürettebata tutuklu olduklarını söylediğini belirten gazete, gemi kaptanının “Kıbrıs Radyosu” aracılığıyla olayla ilgili bilgi vermeyi de başardığını yazdı.

Gazete, geminin Girne Limanı’na çekildiğini de belirtti.

Habere göre, Şirket Müdürü Aristidiu, açıklamasında devletin ilgili birimlerine gerekli şikayetleri yaptıklarını ve balıkçıların serbest bırakılması ve teknenin iade edilmesi için de gerekli süreçlerin başlatıldığını ifade etti.

Rum Yönetimi girişim başlattı

Rum Yönetimi’nin, KKTC karasularına izinsiz girdikleri için tutuklanan balıkçı teknesindeki Mısırlı mürettebat ve tekne için girişim başlattığı belirtildi.

Rum haber kaynaklarına göre, Rum Hükümet Sözcüsü Prodromos Prodromu, yaptığı açıklamada, hükümetin, balıkçıların serbest bırakılması için BM nezdinde girişimlerde bulunduğunu belirtti.

Prodromu, Ada’daki Barış Gücü’nün de sorunun çözümlenmesi için yoğun çaba harcadığını söyledi.

UNFICYP Sözcüsü Aleem Siddique ise Rum Haber Ajansına yaptığı açıklamada, olayı bildiklerini ve taraflarla temas halinde olduklarını ifade etti.