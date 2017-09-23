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Mısırlı, Tıp öğrencisi uyuşturucu ile geldi

Ülkede öğrenci olduğu öğrenilen ve okulunun açılması ile önceki gün ülkeye giriş yapmak isteyen Mısırlı öğrencinin çantasında uyuşturucu çıktı

23 Eylül 2017 Cumartesi 10:18
Mısırlı, Tıp öğrencisi uyuşturucu ile geldi

Devrim Demir

KKTC’ye tasarrufundaki uyuşturucu madde ile giriş yapmak isterken narkotik detektör köpeği tarafından tespit edilen zanlı Ahmed Mohammed Hafez tutuklandı.

Hafez’in sırt çantasında gerçekleşen aramada polis 7 gram Hintkeneviri ele geçirdi.

Zanlı dün tutukluluk talebiyle Lefkoşa Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Yargıç Rauf Kürşad,  zanlının soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

Tutuklu bekleyecek

Mahkemede mesele ile ilgili olarak ifade veren polis memuru Ozan Özder olayla ilgili bulguları aktardı.

Özder,  zanlı Ahmed Mohammed Hafez’in 21 Eylül tarihinde 11.00 raddelerinde ülkemize Ercan Havaalanında giriş yapmak istediği esnada devriye gezen narkotik detektör köpeği tarafından tespit edildiğini ve üzerinde yapılan aramada sırt çantası içerisinde foil kâğıda sarılı yaklaşık 7 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu madde bulunduğunu söyledi.

Polis mesele ile ilgili olarak başlatılan soruşturmanın devam ettiğini belirterek soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Havadis Gazetesi

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