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Mısırlı uyruklu balıkçılar’a 3 gün tutukluluk verildi

Kaçak balık avlarken tutuklanan Mısır uyruklu 5 balıkçı bugün Girne Kaza mahkemesine çıkarıldı

22 Eylül 2018 Cumartesi 13:27
Mısırlı uyruklu balıkçılar’a 3 gün tutukluluk verildi

Girne Koruçam açıklarında, KKTC sınırlarına kanunsuz giriş yaparak, kaçak balık avlarken tutuklanan Mısır uyruklu 5 balıkçı bugün Girne Kaza mahkemesine çıkarıldı. Mahkemede zanlılar aleyhine 3 gün tutukluluk emri verildi.

Meselenin tahkikat sorumlusu Ömer Yavuz mehkemede verdiği yeminli ifadede, zanlıların, dün Koruçam’da meydana gelen “KKTC’ye Kanunsuz Giriş ve Su Urünleri Yasasına Aykırı Hareket” suçlarından methalder olduğunu belirtti.

Yavuz, zanlıların dün sabah saatlerinde, Girne’de Koruçam mevkinin 7 buçuk mil deniz açığına, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Bandralı bir balıkçı teknesiyle, KKTC karasularına herhangi bir muhaceret işlemi yaptırmaksızın kanunsuz giriş ve balıkçılık faaliyetinde bulunduğunu dile getirdi.

Zanlıların , aynı gün KKTC Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından tespit edilerek, Girne Turizm Limanına çekildiğini ve suçüstü tutuklandığını anlatan tahkikat sorumlusu, zanlıların kullanımında bulunan balıkçı teknesinin, KKTC Karasularında yakaladığı 10 adet kılıçbalığının, emare olarak alındığını ifade etti.

İfadesi alınması gereken şahıslar bulunduğunu söyleyen Sorumlu Ömer Yavuz, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlılar aleyhin 3’er gün tutukluluk talep etti.

Girne Kaza mahkemesi Yargıcı Meltem Dündar da, meseleyle iligli tahkikatın salimen yürütülebilmesine olanak sağlamak amacıyla zanlılar aleyhine 3’er gün tutukluluk emri verdi. 

BRTK

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