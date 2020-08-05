Mişli mışlı

siyasetimiz!

Fen bilimlerinde, “deney” yapılır...

Tahmin elbette vardır!

Ama “Deney” sonucu, “kesin sonuç” söz konusudur...

Ölçüm yapılabilir...

Ve kesin sonuca ölçümle de ulaşılır...

-*-*-

Sosyal bilimler içerisindeki “siyaset” biliminde ise “deney” yapmak mümkün mü?

Ölçüm de yapamazsınız, deney de!

En iyi ihtimalle “kamuoyu yoklaması” yapıp sonuçları tahmin etme şansınızı artırmak vardır ama “kesin” değildir.

-*-*-

Son günlerde seçim atmosferine girdik ya; bir çoğumuz bir çok konuda “kesin” konuşur!

Mesela dün üç siyasi parti başkanı neden Ankara’ya gitti?

Tahminimiz çok!

Yorum çok!

Ama oralarda kesin olarak ne konuştuklarını, açıklamazlarsa, bilemeyeceğiz!

Ve bu da “iyi bir şey” olmayacak!

-*-*-

Siyasetin belki de “keyifli” yanı kesin sonucu bilmemektir!

Tahmin etmek, kumar gibi alışkanlık keyfi veriyor sanki!

Çünkü “matematik gibi olsaydı”, net sonuca ulaşıp, heyecanı yitirecektik!

Oysa şimdi; sırala yorumu gitsin!

-*-*-

Neden gittiler?

Hayır gitmediler!

Peki nedir olay?

Çağrıldılar!

Hımmmm!

-*-*-

Ne konuştular?

“Üçlü koalisyon” diyenler oldu!

Ama Kudret Özersay, “beni de çağırdılar, gitmedim” demiş!

Demek ki “üçlü koalisyon” konuşulmadı!

-*-*-

Sanal medya “gırla” sayısı kadar yorum dolu!

Hani nüfusumuz “kalabalık” rakamıyla açıklanmıştı ya, bu konuda da “gırla” rakamı kadar yorum var!

-*-*-

Biri dedi ki, “Cumhurbaşkanlığı yarışını konuşacaklar”...

Öteki dedi ki, “Çatı aday Oğuzhan Hasipoğlu’dur çünkü O da gitti.”

Oğuzhan Hasipoğlu, “hayır ben baronun davetlisiyim, adayımız Ersin Tatar’dır” dedi.

Bir başkası, “Ortak aday kesinlikle Ersin beydir” dedi.

Bir diğeri ise “Kudret beyi desteklemeleri talimatı verilecek” diye konuştu.

-*-*-

Bilemeyiz!

Gerçekten ne konuşulduğunu tahmin etmek serbest ama kesin sonucu bilmek serbest değil!

Belki de Fuat Oktay, üç parti başkanı ile samimi bir akşam yemeği yemek istedi!

Kim bilir?

-*-*-

Yorum yapmak kolay ama siyasette kesin sonucu bilmek, imkansız!

Mesela bir yorumdan yola çıkarak şu soru aklıma geliyor, sizin de geldi mi?

Soru şu:

“Diyelim ki, üç parti başkanına ‘yeni bir hükümet kurun, Özersay’sız olacak. Çatı aday da filancadır, desteklenecek’ dendi... Bu durumda, DP’de kriz çıkmaz mı? Fikri Ataoğlu, kendi partisinden bu konuda nasıl onay alacak?”

-*-*-

Sizce de bu soru ilginç değil mi?

Yani Ataoğlu’na “talimat” ya da “tavsiye” verilse de, Ataoğlu bunu kendi partisinde, Serdar Denktaş ismi cumhurbaşkanı adayıyken, nasıl onaylatacak?

-*-*-

Ve şu soru da akla gelmez mi?

“... Bu yaşadıklarımız, cumhurbaşkanlığı seçiminde en çok kime yarar?”...

Peki, bu sorunun cevabı net değil mi?

Bence bu sorunun cevabı, “Mustafa Akıncı”dır!

Bu durumda, Türkiye, Mustafa Akıncı’nın seçilmesi için mi çalışıyor?

-*-*-

Ve şu yorumlar da akla gelmiyor değil; doğru veya yanlış olduklarını kimse söyleyemez!

“Bu seyahat, pandemi süreci ve ekonomik protokolle ilgilidir!”

“Türkiye seçimlerimize asla müdahale etmez!”

“Türkiye, Kıbrıs sorununun çözümüne de müdahil olmaz!”

-*-*-

Kısacası sevgili dostlar, siyaset heyecandır.

Heyecan ortadadır.

Yorumlar sınırsızdır.

Kesin sonuç yoktur.

-*-*-

Heyecana kapıldık bile...

Kim önde, kim geride?

Kimler ikinci tura kalacak?

-*-*-

Son cumhurbaşkanlığı seçimlerinde, CTP’liler, kendi adaylarını yeterince solcu bulmamış mış!!!

Mış!

Mış!

Özersay, Derviş Eroğlu’nun Türkiye tarafından istenmemesi nedeniyle çok yüksek oy almayı başarmış mış?

Mış!

Mış!

Bu seçim, CTP, kendi oylarını kesin alırmış!

E UBP de alırmış!

O zaman UBP’li ve CTP’li adaylar daha şanslıymış!

Yok hayır Akıncı kesin ikinci turdaymış!

Hayır hayır, Serdar Denktaş, bu işi götürürmüş!

Mış, miş, muş, müş!

Özersay, sessiz seçmeni yine toplayacakmış!

-*-*-

YDP ne yapacakmış?

Arıklı aday değil miymiş?

Ataoğlu, Serdar Denktaş bağımsız adayken, “hayır biz çatı aday Tatar’ı destekleyeceğiz” mi diyecekmiş?

Derse, bunu partisi onaylayacak mıymış?

-*-*-

Mış!

Miş!

Muş!

Müş!

Bizim siyaset çok hızlı maşallah!

Yavaşlasın diye söylenecek tek kelime bulabildim; “çüş!”.

-*-*-

Son bir not: Bu bir tahmin ya da yorum değildir. Bir doktor uyardı:

“Dönüşte, her üç siyasetçiye PCR yapılmalı ve sonuçları çıkıncaya kadar kimseyle tokalaşıp kucaklaşmamalı... Çünkü, Ankara’da, Belediye Başkanı söyledi; koronavirüs bulaş sayısı patlamış!”



