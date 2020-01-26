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MİSP’ten Elazığ’daki depremle ilgili başsağlığı mesajı

MİSP Gençlik Kolları’ndan Elazığ’daki depremde hayatlarını kaybedenler için başsağlığı mesajı

26 Ocak 2020 Pazar 12:28
MİSP’ten Elazığ’daki depremle ilgili başsağlığı mesajı

KKTC Milli İradeye Saygı Platformu (MİSP) Gençlik Kolları Başkanı Abdurrahman Arıkan, Elazığ’da meydana gelen depremde hayatlarını kaybedenlere Allahtan rahmet, yaralılara da acil şifalar diledi.

MİSP Başkanı Abdurrahman Arıkan yayımladığı başsağlığı mesajında, kaybedilen her bir canın kanayan yara olduğu ifade ederek, “Umarım daha fazla kayıp vermeden yaralarımızı sarabiliriz. Bizler de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olarak gerek devlet erkanı gerekse sivil toplum kuruluşları nezdinde bir yardım kampanyası başlatarak bölgede yaşayan insanlara ulaşabilir ve daha iyi koşullarda olmalarına vesile olabiliriz” dedi.

Anahtar Kelimeler:
KKTC Milli İradeye Saygı PlatformuMİSPBaşsağlığı MesajıHaberGündemKıbrıs
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