Miss Kuzey Kıbrıs ve Bay Kuzey Kıbrıs Seçildi

Günkut Ajans organizasyonu ile gerçekleştirilen geceye yoğun ilgi olurken yılın güzeli ve bay Kuzey Kıbrıs'ı belirlendi.

Miss Kuzey Kıbrıs 2019 Şenel Bektaş, II. Güzel Emine Keremoğlu, III. güzel Cansev Yıldırım, IV. güzel Elis Ertepınar, V. güzel Fatma Akançay, Miss Turizm the arkin colony Buse Soydam ve Miss Dostluk 2019 Zehra Güçlügenç oldu. Bay Kuzey Kıbrıs 2019 yarışmasında ise, Birinci Hüseyin Olgan Bay Kuzey Kıbrıs 2019 seçilirken, Murat Özseden ikinci, Nej Ali üçüncü, Ergün Özyiğit dördüncü ve Yusuf Uçar ise de beşinci oldu.