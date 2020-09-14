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Miting ve kitle toplantıları 1 Ekim'e kadar yasaklandı

YSK miting ve kitle toplantılarına 1 Ekim tarihine kadar izin verilmemesine karar verdi.

14 Eylül 2020 Pazartesi 14:29
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Miting ve kitle toplantıları 1 Ekim'e kadar yasaklandı

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), siyasal parti ve bağımsız adayların düzenlemek istediği miting ve kitle toplantılarına, 1 Ekim tarihine kadar izin verilmemesine karar verdi.

YSK’nın konuyla ilgili duyurusunda şöyle denildi:

“Yüksek Seçim Kurulu, Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesinin 9 Eylül tarihinde aldığı, miting ve kitle toplantılarının 1 Ekim tarihine kadar iptal edilmesi kararı uyarınca, siyasal parti ve bağımsız adayların düzenlemek istediği miting ve kitle toplantılarına 1 Ekim tarihine kadar izin verilmemesine karar vermiştir.”

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