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Mitsadalı sevenlerini yasa boğdu

Değirmenlik’te ikamet eden 77 yaşındaki Fatma Güner Mitsadalı, sevenlerine veda etti...

21 Ocak 2018 Pazar 13:13
Mitsadalı sevenlerini yasa boğdu
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Diyalog gazetesinde yer alan habere göre; Başkent Lefkoşa’ya bağlı Değirmenlik’te ikamet eden 77 yaşındaki Fatma Güner Mitsadalı, sevenlerine veda etti. 

Ailesinden alınan bilgiye göre Mitsadalı, geçirdiği beyin kanaması sonucu hayatını kaybetti. Çevresinde sevilen bir isim olan Mitsadalı’nın vedası, üzüntü yarattı. Edinilen bilgiye göre Mitsadalı, 18 Ocak Perşembe günü, yani doğduğu gün hayatını kaybetti. Mitsadalı’nın cenazesi, dün İsmail Safa Camisi’nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardında, Lefkoşa Mezarlığı’nda toprağa verildi.

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