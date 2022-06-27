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Mobil Elektrik Santrallerinin KKTC’ye Ulaşımında Sona Yaklaşılıyor

Türkiye Cumhuriyeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasında 2022 Yılı İktisadi ve Mali İş Birliği Anlaşması gereğince yürütülen, Türkiye Cumhuriyeti Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Elektrik Üretim Anonim Şirketi’ne (EÜAŞ) ait 2 Adet Mobil Treyler Elektrik Santrali’nin, Türkiye’deki Ambarlı Limanı’ndan yüklemesi yapıldı.  

27 Haziran 2022 Pazartesi 20:41
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Mobil Elektrik Santrallerinin KKTC’ye Ulaşımında Sona Yaklaşılıyor
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24 Haziran Cuma günü sabaha karşı hareket eden gemi ile yola çıkan mobil santrallerin, 29 Haziran 2022 Çarşamba günü Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne ulaşması tahmin ediliyor. 

Treyler Mobil Elektrik Santrallerinin, Teknecik sahasında kurulumu için altyapı çalışmaları devam etmektedir. 

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti olarak Mobil Santrallerin kurulmasını mümkün kılan Türkiye Cumhuriyeti  Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a, sürecin başından bu yana takipçisi ve uygulayıcısı olan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Sayın Fuat Oktay’a ve santrallerin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetine ulaşması için gerekli tüm işlemleri gerçekleştiren Türkiye Cumhuriyeti Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Sayın Fatih Dönmez’e teşekkürlerimizi bir kez daha iletiyoruz. 

Anahtar Kelimeler:
Türkiye CumhuriyetiKuzey Kıbrıs Türk CumhuriyetiEnerji Ve Tabii Kaynaklar BakanlığıMobil Elektrik Santralleri
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