MOBİLYA SANAYİCİLERİ DERNEĞİ’NDEN KANSER HASTALARINA ANLAMLI DESTEK

BAHAR SANCAR

Kanser hastalarının Pandemi döneminde ciddi sıkıntılar yaşaması nedeniyle dernek olarak böyle bir girişimde bulunduklarını açıklayan Mobilya Sanayicileri Derneği, özellikle maddi anlamda kanser hastalarının yaşadıkları zorlukları gözeterek böyle bir girişimde bulunduklarını açıkladı.

Kanser Hastalarına Yardım Derneği Başkanı Raziye Kocaismail, geçtiğimiz haftalarda destek çağrısında bulunmuş, maddi olarak zor durumda olduklarını açıklayarak, derneğin kapanma ile yüz yüze olduğunu açıklamıştı.

Mobilya Sanayicileri tarafından yapılan açıklamada, “Dünya olarak içinde bulunduğumuz bu zor süreçte Mobilya Sanayicileri Derneği olarak Kanser Hastalarına Yardım Derneği’ne biraz destek olabilmek amacı ile üyelerimizden toplamış olduğumuz bağışları 08/03/2021 tarihli toplantımızda Kanser Hastalarına Yardım Derneği Başkanı Sn. Raziye Kocaismail’e teslim ettik” ifadeleri kullanıldı.