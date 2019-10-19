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Moldova’da halk sandık başına gidiyor

Moldova'da yarın yerel seçimler ve bazı milletvekillerinin istifa etmesi nedeniyle bazı bölgelerde milletvekili seçimi yapılacak.

19 Ekim 2019 Cumartesi 16:52
Moldova’da halk sandık başına gidiyor

Merkez Seçim Komisyonu’ndan yapılan açıklamaya göre ülkede, yaklaşık 2 milyon 800 bin kayıtlı seçmen sandık başına gidecek. Bin 969 seçim merkezinde kurulan sandıklarda halk yarın oy kullanacak.

Seçimlerde yaklaşık 900 belediye başkanıyla belediye meclis üyeleri seçilecek. Moldova Parlamentosunda 4 milletvekillinin istifası nedeniyle de 4 bölgede seçimler yapılacak.

Eylem ve Dayanışma Partisi lideri Maya Sandu’nun başbakan, Haysiyet ve Doğruluk Platformu Partisi lideri Andrey Nastase’nin İçişleri Bakanı olması nedeniyle milletvekillikleri düşmüştü.

Eski Demokrat Parti lideri Vladimir Plahotniuk’un yanı sıra bir bağımsız milletvekili Viorel Melnik’in istifası nedeniyle, 101 sandalyelik parlamentoda 4 sandalye boş kalmıştı.

Seçimlere, parlamentoda temsil edilen Rus yanlısı Sosyalist Parti (PSRM), Demokrat Parti (PDM), Avrupa Birliği ve NATO yanlısı Haysiyet ve Doğruluk Platformu Partisi (Platforma DA) ile Eylem ve Dayanışma Partisi (PAS) dahil 46 parti katılıyor.

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