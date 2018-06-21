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Molotof kokteyli atan zanlı yakalandı

Merkez Bankası giriş kapısına dün gece yarısı molotof kokteyli atan zanlı Lefke’de yakalandı.

21 Haziran 2018 Perşembe 09:42
Molotof kokteyli atan zanlı yakalandı

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Merkez Bankası giriş kapısına dün gece yarısı molotof kokteyli atan zanlı Lefke’de yakalandı.

Polis açıklamasına göre zanlı, 32 yaşındaki H.D.

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Doğru Söz 2018-06-21 10:31:17

Bravo. Emeği gecen tüm polis mensuplarına ve varsa ki vardır, yardımı geçen herkese teşekkürler. Adli suçların azalma yolu adilerin yakalanmaktan korkmalarıdır. Bu bağlamda her yakalama ve verilecek ağır ceza gelecekteki benzer olayların azalmasına vesile olacaktır.

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