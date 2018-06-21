Polis açıklamasına göre zanlı, 32 yaşındaki H.D.
Molotof kokteyli atan zanlı yakalandı
Merkez Bankası giriş kapısına dün gece yarısı molotof kokteyli atan zanlı Lefke’de yakalandı.
21 Haziran 2018 Perşembe 09:42
Merkez Bankası giriş kapısına dün gece yarısı molotof kokteyli atan zanlı Lefke’de yakalandı.
Bravo. Emeği gecen tüm polis mensuplarına ve varsa ki vardır, yardımı geçen herkese teşekkürler. Adli suçların azalma yolu adilerin yakalanmaktan korkmalarıdır. Bu bağlamda her yakalama ve verilecek ağır ceza gelecekteki benzer olayların azalmasına vesile olacaktır.