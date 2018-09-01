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Montessori çocukları Çelebi Çiftliği’ni şenlendirdi

Lefkoşa Montessori Okulu çocukları, yaz dönemi “Gezi-gözlem” etkinliği çerçevesinde Dikmen’de bulunan Çelebi Çiftliği’ni ziyaret etti.

01 Eylül 2018 Cumartesi 13:15
Montessori çocukları Çelebi Çiftliği’ni şenlendirdi

Lefkoşa Montessori Okulu çocukları, dün Dikmen’de bulunan Çelebi Çiftliği’ni ziyaret etti.

Yaz dönemi “Gezi-gözlem” etkinliği çerçevesinde ziyaret ettikleri Çelebi Çiftliği’ndeki hayvanları yakından görme, bazılarını da besleme fırsatı bulan Montessori çocukları, çiftlik faaliyetlerini de yerinde inceleme imkanına sahip oldu.

Montessori çocukları ile bire bir ilgilenen çiftliğin sahibi Alpay Çelebi, çocukların çiftlik faaliyetleri ve çiftlikte bulunan hayvanlarla ilgili merak ettiği soruları yanıtladı.

Çelebi, daha sonra çiftliğin bahçesindeki bitkileri çocuklara tanıttı, ardından da Montessori çocukları ile birlikte bahçeye sebze tohumu ekti.

Alpay Çelebi, çiftlik ziyaretinin tamamlanmasının ardından Lefkoşa Montessori Okulu çocuklarını Dikmen Oyun Parkı’nda ağırladı.

Gönüllerince eğlendiler

Lefkoşa Montessori çocukları çiftlik ziyaretinin ardından gittikleri Dikmen Oyun Parkı’nda gönüllerince eğlendi. Çocukların neşesi ve kahkahaları oyun parkını da şenlendirdi.

Çelebi Çiftliği’nin sahibi Alpay Çelebi ve ailesi daha sonra Montessori çocukları için önceden hazırlamış olduğu Kıbrıs Türk mutfağına ait ikramlıkları sundu.

Lefkoşa Montessori Okulu’nun Dikmen ziyareti dondurma ikramının ardından sona erdi.

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