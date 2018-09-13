“Montessori eğitimi çocuğu travmasız hayata hazırlar”

Seminerde Montessori eğitimcisi Emel Çakıroğlu Wilbrandt, Montessori eğitim sistemini ve bu sistem içerisinde öğretmen ile velinin rolünü anlattı

Kıbrıs Montessori Okulları, 2018-2019 Eğitim Yılı’na hazırlanıyor.

Girne ve Lefkoşa Montessori Okulu, yeni eğitim yılı hazırlıkları kapsamında, Montessori Eğitimcisi Emel Çakıroğlu Wilbrandt’ı ağırladı.

Montessori eğitim sisteminde önemli bir yere sahip olan Emel Çakıroğlu Wilbrandt, Girne ve Lefkoşa Montessori Okulu’nda geçtiğimiz gün “Montessori Eğitim Sisteminde Veli ve Öğretmenin Rolü” üzerine velilere yönelik eğitim semineri verdi.

Montessori eğitim sistemi ve uygulamaları hakkında da bilgiler veren Çakıroğlu Wilbrandt, ayrıca velilerin sorularını yanıtladı.

Seminere, okul öğretmenleri ve çok sayıda velinin yanı sıra, Kıbrıs Montessori Okulları Eğitim Koordinatörü Hatice Düzgün de katıldı.

Montessori eğitimcisi Çakıroğlu Wilbrandt, Girne ve Lefkoşa Montessori Okulu’nda geçtiğimiz gün “Montessori Eğitim Sisteminde Veli ve Öğretmenin Rolü” üzerine velilere yönelik eğitim semineri verdi

“Egosu şişirilmiş çocuklar ileriki yaşamlarında sorun yaşayabilir”

Emel Çakıroğlu Wilbrandt, Montessori eğitimi ile çocuğun kendi gücünün sınırlarını tanıdığını, bireysel beceri ve ilgi alanında kendi hızıyla geliştiğini, kimseyle kıyaslanmadığı için sadece kendisini geliştirdiğini, çalışma isteğini ve zevkini geliştirdiğini, çalışmalarda denetim, başarılarında bir ödül beklemediğini, toplumsal bir varlık olduğunu, kaygılarını en doğru şekilde dışa vurmayı öğrendiğini, özgüveninin ve sorumluluk duygusunun geliştiğini, kendisine birlikte yaşadığı insanlara ve çevresindeki eşyalara saygılı davrandığını problemlerin üstesinden gelmeyi öğrendiğini ifade etti.

Emel Çakıroğlu Wilbrandt, bol oyuncakla ve şımartılarak büyütülmüş, egosu şişirilmiş çocukların ileriki yaşamlarında sorun yaşayabileceklerine vurgu yaparak Montessori eğitim sisteminin çocuğu travmasız hayata hazırlayan bir sistem olduğunu ifade etti.

Emel Çakıroğlu Wilbrandt, Montessori okullarından çıkan çocukların, artı tecrübelere sahip olduklarını, bireysel çalışma, grup çalışmaları, serbest çalışmalar ve sınıf çalışmaları gibi muhtelif ders biçimlerine alışık olduklarını söyledi.

Çakıroğlu Wilbrandt, Montessori okullarından çıkan çocukların ayrıca çalışma ve öğrenme zihniyetlerinin çok iyi gelişmiş durumda olduğunu söyledi.

“Montessori öğretmenleri hoşgörü sahibi ve sabırlıdır”

Emel Çakıroğlu Wilbrandt, Montessori eğitiminde öğretmenin işinin gözlem yapmak ve çocuğun ihtiyacı olduğu zaman ona doğru malzemeyi sunmak olduğunu söyledi.

Montessori öğretmenlerinin hoşgörü sahibi olduğunu, çocuğun yanlışlarının onun öğrenmelerinin bir parçası olduğunu bildiğini ve çocuğun yanlış yapmasına müsaade edecek kadar sabırlı kişiler olduğunu kaydetti.

“0-6 yaş döneminde çocuğun zekası bir sünger gibi emicidir”

Montessori eğitim sisteminde anne ve babaların rolünün de önemine dikkat çeken Emel Çakıroğlu Wilbrandt, ebeveynlerin birçoğunun farkında olmayarak da olsa kendi doğrularını çocuklarına kabul ettirmeye çalıştıklarını ancak bunun doğru bir davranış olmadığını söyledi.

Çakıroğlu Wilbrandt, çocukların birer birey olduklarını ve çok zeki olduklarını, özellikle 0-6 yaş döneminde zekalarının bir sünger gibi emici bir yapıda olduğunu söyledi.

Emel Çakıroğlu Wilbrandt, çocuklarınızın egosunu şişirmeyin, abartılı hediyeler, ödüller ve sözleriniz ile şımartmayın, onunla ilgili bir şey paylaşmak istediğinizde iznini alın, sorularının uzun uzadıya cümleler kurarak cevap vermeyin, ihtiyaçlarını giderecek kadar kısa ve öz bilgi verin, çocuğunuz ile vakit geçirirken telefonlarınızı ve televizyonu kapatın. Kaliteli zaman geçirin, çocuğunuz ile konuşurken onun göz seviyesine inin ve göz teması kurun, hoşgörülü, sabırlı olun, kararlı ve sakin olun”, kıyaslamayın, aşağılamayın, ödüllendirmeyin, cezalandırmayın, çocuğuna sınırlar içerisinde özgürlük tanıyın” önerilerinde bulundu.