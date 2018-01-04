Moral: "Amaç, insanlara iyi bir yönetim sunabilmek"

Yeni Bakış'tan Özlem Çimendal'ın haberine göre, Babası Hüseyin Moral’ın aktif siyasi hayatı nedeniyle çocukluğunun miting alanlarında geçtiğini anımsatan Halkın Partisi Lefkoşa Milletvekili adayı Aral Moral, “Siyasete olan ilgim özellikle üniversite döneminde başladı ama öncesinde de siyasi konuların konuşulduğu ortamlara uzak değildim. Babam Hüseyin Moral’ın siyasette aktif yer alması nedeniyle çocukluğum miting meydanlarında, araba konvoylarında, bölge ziyaretlerinde, parti lokal ve merkezlerinde geçmişti. Aktif olarak gazetecilik yaptığım dönemlerde de diplomasi ve Meclis muhabirliği görevini yerine getirirken, işin doğası gereği siyasete yakın yerlerde bulundum” şeklinde konuştu.

“Amaç, insanlara iyi bir yönetim sunabilmek”

Kendisini sosyal demokrat olarak tanımlayan Moral, “Ancak konuya daha geniş bir açıdan bakmakta fayda var diye düşünüyorum. Şöyle ki; toplumların ideolojisi nedir? Ya da devletlerin? İnsanlar ne ister/bekler? Bütün mesele, insanlara iyi bir yönetim sunabilmektir. ‘Garson devlet’ anlayışıyla, insanların yaşamını kolaylaştıracak bir devlet yapılanması kurmak önemlidir” dedi.

"Ülkenin en büyük sorunu kötü yönetim"

Ülkenin içinde bulunduğu en büyük problemin, kötü yönetim anlayışı olduğunu vurgulayan Moral, bunun da ülkeyi her geçen gün bir adım daha geriye götürdüğünü kaydetti. Moral şöyle konuştu: “Bu ülkeyi hemen hemen her alanda geriye götürdü. Çoğu zaman ‘kaliteli yaşam’ sürmenin doğrudan doğruya ekonomik durumla ilintili olduğu düşünülür. Bu kısmen doğrudur ama tek başına da yeterli değildir. Düzgün yollarımızın olması, en temel ihtiyaç olan sağlık ve eğitimin Anayasa’nın da emrettiği şekilde ücretsiz ve kaliteli bir şekilde veriliyor olması, insanımızın güvenli gıdaya erişebilmesi, çevrenin temiz olması, çevre ve hayvan dostu bir yapının olması, kaldırımların düzgün ve belli bir standartta olması, park ve bahçelerin; yani nefes alacağımız kamusal alanların olması ve bunların temiz ve aynı zamanda bakımlı olması önemlidir. Denizlerimizin temiz olması da oldukça önemlidir. Bütün bu saydığım ve saymayı unuttuğum bir çok alanda çok ciddi sıkıntılar yaşıyoruz. Bunlara kötü yönetim, rant ve partizanca uygulamaları, usulsüzlükleri, hukuksuzlukları da eklediğimizde yaşanan sıkıntıların ne denli büyük olduğu daha net görülür.”

"Siyaset kurumu ve siyasetçiye duyulan samimiyet yok oldu"

Vatandaşların siyasete ve siyasilere karşı büyük bir güvensizliğinin söz konusu olduğuna işaret eden Aral Moral, her seçim dönemi verilen sözlerin tutulmaması, iki seçim arasında ortaya konan vaatlerle icraatın birbiriyle örtüşmemesinin vatandaşın siyasete ve siyasetçiye karşı güvensizlik hissetmesinin temelini oluşturduğunu dile getirdi. Bunun vatandaşta güvensizliği doğurduğu gibi, siyaset kurumu ve siyasetçiye olan samimiyeti de yok ettiğini ifade eden Moral, “Biz, Halkın Partisi olarak manifestomuzu oluştururken halkımıza sadece yapabileceklerimizin sözünü verdik. Tutamayacağımız sözlerle, hayata geçiremeyeceğimiz projelerle halkımızın önüne çıkmadık. Bunca yıldır denenmiş, verdikleri sözleri defalarca tutmayan, eski siyaset anlayışının yıktığı o samimiyeti biz yeniden tesis ettik” diye konuştu.

“Toplumun pratik hayattaki sorunları her şeyi özetliyor”

Meclis’te görev yapan vekillerin gerçekten vatandaşın beklentileri doğrultusunda icraat yapıp yamadıkları noktasında, toplumun pratik hayatta yaşadığı sorunlara göz atmanın yeterli olacağının altını çizen Moral,

“Hayatımızı doğrudan veya dolaylı olarak etkileyen konularda yaşadığımız gerilemelere, çöküntülere baktığımız zaman bir icraattan söz etmenin mümkün olmadığı rahatlıkla görülebilmektedir” ifadelerini kullandı.

“Meclis’te yeni siyaset anlayışına sahip zihniyetlerin güçlü bir şekilde yer alması gerekiyor”

Meclis’in yenilenmesi doğrultusunda yaşanan tartışmalar ekseninde de değerlendirmelerde bulunan Moral şu ifadeleri kullandı: “Burada, ‘Yenilenmenin’ kişiler veya isimler üzerinden okunmaması gerektiği düşüncesindeyim. Ülkenin son 15 yılına bakarsak, birçok isim gerek Meclis içerisinde, gerekse de çeşitli kurum ve kuruluşlarda görev yaptı. Gelinen aşamada ortaya çıkan olgu ve gerçek, kişilerin değil zihniyetin değişmesi olduğudur. Gerekli olan Meclis’te yeni siyaset anlayışına sahip zihniyetin güçlü bir şekilde yer almasıdır.”

“Mevcut partilerin yapısı her şeyi açıklıyor”

Meclis’teki kadın milletvekili sayısının neden yetersiz olduğunun mevcut partilerin yapısına bakıldığında rahatlıkla anlaşılacağı görüşünü de dile getiren Moral, “Bunca yıldır gerek kadınları gerekse gençleri bir ‘yan unsur’ gibi gören erkek egemen partiler nedeniyle, kadınların Meclis içindeki temsiliyeti beklenen düzeyde olmadı. Halkın Partisi, tam da dediğimiz yeni siyaset anlayışı çerçevesinde, gerek kadınları gerekse gençleri doğrudan katılımcı bir şekilde karar alma mekanizmalarına kattı. Şunun da altını çizmeden geçmeyeceğim. Bu seçimde partimiz en az 4 kadın vekili Meclis’e gönderecektir” dedi.

“Taraflar bir araya gelerek federal çözümden ne anladıklarını tartışmalı”

Kıbrıs konusunda şu an için müzakerelerin ilanihaye koptuğu ve sonlandığı yönünde gerek taraflarca gerekse de BM tarafından yapılmış bir açıklama olmadığının altını çizen Moral, “Crans Montana’da masanın çökmesinin ardından Güney Kıbrıs’ta başkanlık seçimleri sürecine girildi. Görülüyor ki söz konusu seçimin ardından müzakereler yeniden başlayacak. Buradaki önemli nokta nasıl başlayacağıdır. Yani, bir kez daha ucu açık bir şekilde masaya oturulması, bugünkü mevcut statükonun devamından başka bir şey sağlamayacaktır. Bu sürecin tekrar başlamasından önce de tarafların bir araya gelip federal çözümden ne anladığını tartışması gerekmektedir. Crans Montana’da ortaya çıkan durum tam da budur aslında. Tarafların federasyondan ne anladığı, federal çatı altında bir devlet yönetimini paylaşmaktan farklı şeyler anladığı ortaya çıkmıştır. Bunun yanında, iki taraf arasındaki diyalogun sadece ara bölgedeki bir merkeze kapatılmaması gerektiğini de düşünüyorum. Taraflar insanı konularda ve farklı işbirlikleri alanlarında da bir araya gelerek ortak hareket edebilmenin yollarını aramalı. Örneğin yangınlar gibi” diye konuştu.

“İş karar almaya gelince ya hükümetten çekildiler ya da erken seçime gittiler”

Yıllarca ülkeyi yönetemeyenlerin beceriksizliklerinin ve iş yapamamalarını gizlemek için çeşitli bahaneler yarattıklarına dikkat çeken Aral Moral, “İş karar alma anına geldiğinde, liderlik veya politika üretme noktasına geldiğinde bir bahaneyle ya hükümetten çekildiler, ya erken seçime gittiler ve ya koalisyonlara son verdiler. İşte bunun en güzel örneği de verilen ama tutulmayan vaatlerin sayısıdır. Belki de dünyada bir ilktir. Bu ülkede hükümetlerin verdiği ama tutmadığı sözler koca bir kitaba konu oldu (Hükümetlerin Vaatleri Ve Hezimetleri –Cenk Diler). Bütün mesele niyet, istek ve kararlılıktır” ifadelerini kullandı.

“Kürsü dokunulmazlığı dışındaki dokunulmazlıklar kalkmalı”

Zaman zaman bazı siyasilerin de isimlerinin karıştığı şaibeli icraatların siyasi dokunulmazlık kalkanına takıldığı eleştirileri noktasında da açıklamalarda bulunan Moral, dokunulmazlıkların sadece kürsü dokunulmazlığıyla sınırlı olması gerektiğini savundu. Moral, “Dokunulmazlığın sadece kürsü dokunulmazlığı olarak daraltılması yönünde bir duruşumuz söz konusudur. Geri kalan bütün dokunulmazlıklar Halkın Partisi iktidarında kaldırılacaktır” dedi.

“Bankaların faiz, komisyon ve diğer bütün maliyetler hakkında şeffaf olmasını sağlayacak düzenlemeler hayat bulacak”

Her geçen gün borç batağına biraz daha batan ve faiz mağduru olanların sayısının arttığı KKTC’de halkı rahatlatacak birkaç önlemden aynı anda gündeme gelebileceğini ifade eden Aral Moral, “Burada ele alınması gereken birkaç nokta söz konusu. Yargının birçok alanda etkin ve hızlı karar üretebilmesini sağlayacak önlemleri alma hedefindeyiz. Örneğin ticari ve aile mahkemelerinin kurulması gibi. Buna ilaveten, ticari ihtilafların alternatif çözüm yollarıyla (tahkim, arabuluculuk, uzlaşma) hızlı ve etkin şekilde sonuçlandırabilecek bir tahkim sistemini devreye sokacağız. Borç-alacak ilişkilerini daha şeffaf ve her iki tarafı da koruyan adil bir yapıya kavuşturacağız. Banka müşterilerini korumak için bankaların faiz, komisyon ve diğer bütün maliyetler hakkında şeffaf olmasını sağlayacak yasal düzenlemeler getireceğiz. Faize faiz ödenmesine neden olan ve kredi maliyetini haksız olarak artıran faiz hesaplama yöntemlerinin (üç aylık kapitalizasyon) yerine bankaların daha adil hesaplama yöntemleri kullanmalarını sağlayacağız. Bu bağlamda, yıllardır geçirilmeyen faiz yasasını çıkararak finansal tüketiciler ve bankalar arasında dengeli ve adil bir yapı oluşturacağız” şeklinde konuştu.

Hem tedbir hem rehabilite

Eğitim ve öğrenim yaşındaki çocukları zararlı maddelerden korumanın en az aileleri kadar devletin de sorumluluğunda olduğunu hatırlatan Moral, Halkın Partisi’nin iktidarında Uyuşturucu ile mücadele kapsamında gençleri bağımlılık yapan maddelerden korunmaları için bir yandan önleyici tedbirler alırken, diğer yandan bağımlı gençlerin tedavi edilmeleri için Uyuşturucu Rehabilitasyon Merkezi kurmak için çalışmalar yürüteceğini dile getirdi. Moral, buna paralel olarak, okullarda rehber öğretmenlerin görevlendirilmesiyle de destek verilme yönünde alınacak önlemlerin güçlendirileceğini vurguladı. Aral Moral, yine bu konuda eğitici kurslar da düzenleyerek ailelerin bilinçlendirilmesi gerekliliğinin de yadsınamaz olduğuna dikkat çekti.

“İnsanların hayatını kolaylaştıracak işlere imza atacağız”

Bugün ülkede en temel ihtiyaçlarda çok büyük sıkıntılar olduğunu anlatan Moral, “Halkın Partisi Hükümeti ve görev alacak bakanları ilk günden kendi konularında çalışmaya başlayacak ve insanlarımızın yaşamlarını kolaylaştıracak işlere ilk günden imza atacaklardır. Ulaşım, sağlık, eğitim, ekonomi ve asayiş konularında büyük sıkıntılar var. Bunların önem sırası olamaz. Her bakan kendi görev alanında çalışmalar yapacaktır. Bunun için ‘ilk bu denilmesi’ bence popülist bir yaklaşım olur” diye konuştu.