Mormenekşe Muhtarı: "Oy istemeye sakın gelmeyin"

Diyalog'tan Hüseyin Çiçek'in haberine göre, Gazimağusa’ya bağlı Mormenekşe köyünde, gençlere dağıtılan kırsal kesim arsalarının alt yapısının yıllardan beridir yapılmaması tepki topluyor.

Defalarca gazetelere demeç vermesine ve canlı yayınlarda dile getirmesine rağmen, altyapı sorununun bir türlü çözülmemesi karşısında isyan eden Mormenekşe köy muhtarı Saim Aytürk, “Sorunu halletmeyen politikacıların hangi yüzle köyümüze gelip, biz ve gençlerden oy isteyeceklerini merak ediyorum” şeklinde konuştu.

Konu bölgeye tek tük evler yapıldığını ancak, bölgedeki çocukların kış aylarında evlerinden çıkıp okullarına gidemediklerini savunan Aytürk, “Bunun nedeni ise yağmurdan dolayı bölge adeta çamur deryasına dönüşüyor ve araçlar çamura saplanıyor” şeklinde konuştu.

“Ben şikayetten usandım, onlar yapmamaktan usanmadı”

Yıllardır sorunu dile getirmekten ve basına bildirmekten kendisinin usandığını, ancak yetkililerin sorunu çözmemekte ısrar ettiklerini vurgulayan Aytürk, konu bölgeye 400-450 TL civarında ödeme yaparak yer tutan gençlerin, bölgeye ev yapamadığını, bunun nedenlerinden bir tanesinin ise bölgenin adeta çöplüğe dönüştürülmüş olması olduğunu söyledi.

Konuyu bildirdikleri gerek kaymakamlık yetkililerinin gerekse içişleri bakanlığı yetkililerinin gelerek durumu yerinde tespit ettiklerini belirten Aytürk, bölgeyi telleyip yeşil alana dönüştüreceklerine dair kendilerine söz verildiğini ancak bu sözünde yerine getirilmediğini ileri sürdü.

“Seçim yasağı var, veremeyiz” dediler

Aytürk, Yeniboğaziçi Belediyesi’ne ait olmadığı halde en azından bölgeye ev yapan gençlerin araçlarının çamura batmaması için, belediye tarafından bölgeye bir miktar havara döküldüğünü ve belediye başkanına teşekkür etti.

Aytürk, şöyle devam etti, “En zoruma giden olay ise durumu kaymakamlığa bildirdik ve Gazimağusa’da Karayolları Dairesi sorumlusu arkadaşımızdan bize en azından 1 günlüğüne havara kazma makinesi verilmesini talep ettik. Kendi imkanlarımızla 1 gün içerisinde en azından 25-30 kamyon havara dökmek için bu talepte bulunduk. Ancak kaymakamlık tarafından bize seçim yasağı kondu ve makine yerinden dahi kımıldayamaz denildi. Şimdi ben içişleri bakanlığına soruyorum, bir muhtar acil hizmet için makine talep eder de, nasıl o makineye seçim yasağı konur, nasıl köyümüze gelip, biz ve gençlerimizden oy talep edeceksiniz, bunu ne yüzye isteyeceksiniz.”