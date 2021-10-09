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Mormenekşe ve Girne'de yangın!

09 Ekim 2021 Cumartesi 11:41
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Mormenekşe ve Girne'de yangın!
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POLİS BASIN SUBAYLIĞI AÇIKLAMASI:

08.10.2021 tarihinde, saat 23:00 sıralarında, Mormenekşe Ağıllar Bölgesinde bulunan Memiş DÜZGÜN’e ait ağıl içerisindeki evde elektrik tesisatında meydana gelen kısa devre sonucu bir yangın çıkmıştır. Yangın İtfaiye ekipleri tarafından söndürülmüş olup, yangın sonucu bahse konu ev içerisinde bulunan muhtelif eşyalar yanarak zarar görmüştür. Soruşturma devam etmektedir.

08.10.2021 tarihinde, saat 14:30 sıralarında, Girne’de Uğur Mumcu caddesi üzerinde faaliyet gösteren birrestorana ait personel lojmanlarının çatısında bulunan elektrik tesisatında meydana gelen kısa devre sonucu bir yangın çıkmıştır. Yangın İtfaiye ekipleri tarafından söndürülmüş olup, yangın sonucu iki personel lojmanı ve içerisindeki muhtelif eşyalar yanarak zarar görmüştür. Soruşturma devam etmektedir.

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Yangın
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