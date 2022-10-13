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Moskova – Ercan seferleri başlıyor

13 Ekim 2022 Perşembe 15:49
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Moskova – Ercan seferleri başlıyor



Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, bir televizyon programında konuşurken, yeni havayolu sürecinin kapanmadığını söyledi.

Konuşulan şirketle sürecin kapadığını kaydeden Arıklı, “Aynı şirket olmayacak ama başka şirketlere yazı yazdık. Yanıt bekliyoruz” dedi.

Bayrak taşıyıcı havayolunun hayata geçmesi gerektiğini vurgulayan Arıklı, “Uçak biletlerini ucuzlatmak istiyorsak, yapacak tek şey uçuş yapmak isteyen firmalara kolaylık sağlamak ve bayrak taşıyıcı şirketi hayat geçirmek” diye ekledi.

Önemli bir de gelişimeyi açıklayan Arıklı, “İki tane firma touchdown şartıyla KKTC’de tescil edildi. Yeni sezonda iki firmanın Moskova- Antalya -Ercan seferleri başlayacak” ifadelerini kullandı.

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