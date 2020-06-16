Motor hırsızı teminata bağlandı

Lefkoşa’da meydana gelen bisiklet ve motor hırsızlığı ile ilgili olarak tutuklanan zanlı Abderrahmane Rachdaouı dün yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Mehmet Şener olayla ilgili bulguları aktardı. Şener huzurda bulunan zanlı Abderrahmane Rachdaouı’nin Sirkat ve Mülke Tecavüz suçundan methaldar olduğunu söyledi.

Şener 9 Haziran 2020 tarihinde 01.00 - 05.30 saatleri arasında Lefkoşa'da H.S’ye ait Trek marka yeşil renk bisikletin ikametgâhının Garaj kısmı içerisinden sirkat edildiği ve yine 10 Haziran 2020 tarihinde saat 02.20 raddelerinde Lefkoşa’da sakin B.D’ye park halinde bulunan FN 703 plakalı mavi renk Honda marka motorsiklet sirkat edildiği yönelik şikâyet olduğunu söyledi.

Polis 10 Haziran 2020 tarihinde olay bölgesinde bulunan kamera görüntüleri incelendiğinde konu ikametgâhlara girerek mülke tecavüz suçunu işleyen ve Trek marka yeşil renk bisikleti ve FN 703 plakalı mavi renk Honda marka motorsikleti sirkat eden şahsın zanlı Abderrahmane Rachdaouı olduğu tespit edilmesi üzerine 12 Haziran tarihinde derdest emri gereği tutuklandığını söyledi.

Polis ayrıca yapılan ileri soruşturmada Bisiklet ile motorun tespit edilerek emare alındığını belirtti.

Polis soruşturmanın tamamlandığını belirterek zanlının mahkemenin uygun göreceği teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Hazal Hacımulla zanlının yurtdışına çıkışını yasaklayarak, haftada 2 gün polise ispat-ı vücutta bulunması ve 5 bin TL nakdi teminat yatırması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.