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Motor kazasında karar açıklandı

Lefkoşa’da meydana gelen ağır yaralanmalı trafik kazası ile ilgili olarak tutuklanan araç sürücüsü H.Y teminat amaçlı mahkeme huzuruna çıkarıldı.

21 Eylül 2020 Pazartesi 14:12
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Motor kazasında karar açıklandı

Lefkoşa’da meydana gelen ağır yaralanmalı trafik kazası ile ilgili olarak tutuklanan araç sürücüsü H.Y teminat amaçlı mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Mehmet Gürsu, olguları aktardı.

Polis, 15.09. 2020 tarihinde saat 19.50 sıralarında Gönyeli'de Atatürk Caddesi üzerinde H.Y (E-25) yönetimindeki GN 223 plakalı motosiklet ile dikkatsiz bir şekilde Lefkoşa istikametine doğru seyrettiği sırada o esnada yaya geçidinde, yolu karşıdan karşıya yaya olarak geçmeye çalısan Z.E(K-21) ve E.A.E (K-20) 'ye çarptığını belirtti.

Polis, kaza sonucu ağır yaralanan E.A.E’nin Genel Cerrahi, Z.E’nin ise Ortopedi Servisi’nde müşahede altında alındığını anımsattı.

Polis, mahkemenin uygun göreceği teminata bağlanmasını mahkemeden talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer, zanlının yurtdışına çıkışını yasaklayarak, haftada 1 gün polise ispat-ı vücutta bulunması, 12 bin 500 TL nakdi teminat yatırması ve KKTC vatandaşı iki kefilin 100’er bin TL kefalet senedi imzalaması koşulları ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.

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