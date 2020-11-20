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Motor kazasında zanlı mahkemeye çıkarıldı

Lefkoşa’da Kemal Şemiler caddesi üzerinde meydana gelen ağır yaralanmalı kaza ile ilgili olarak tutuklanan motosiklet sürücüsü H.K mahkeme huzuruna çıkarıldı.

20 Kasım 2020 Cuma 16:13
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Motor kazasında zanlı mahkemeye çıkarıldı

Lefkoşa’da Kemal Şemiler caddesi üzerinde meydana gelen ağır yaralanmalı kaza ile ilgili olarak tutuklanan motosiklet sürücüsü H.K mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Polis Müfettiş Muavini Mustafa Özkantürk olayla ilgili bulguları aktardı.

Özkantürk 14 Kasım 2020 tarihinde saat 17.40 raddelerinde Lefkoşa'da Kemal Şemiler Caddesi üzerinde Doğu istikametine doğru dikkatsizce seyreden Lefkoşa'da sakin H.K yönetimindeki RF 153 plakalı Honda marka motosikletle gidiş istikametine göre yolun sol kısmında bulunan Köseoğlu Market önlerine geldiğinde o esnada yolu kuzeyden güneye doğru karşıdan karşıya yaya olarak geçmekte olan Lefkoşa'da sakin Turan Kaynar'a motosikletin ön kısmı ile çarpmıştır.

Kaza sonucu yaralanan Turan Kaynar Lefkoşa Devlet Hastanesi Acil Servisinde görmüş olduğu ilk yardım tedavisine müteakip beyin kanaması nedeniyle cerrahi servisinde ameliyata alınmasının ardından acil servis yoğun bakımında tedavim altına alınmıştır.

Kaza sonrası tutuklanan motosiklet sürücüsü zanlı H.K aleyhindeki soruşturmanın devam ettiğini müştekinin hayati tehlikesinin devam etmesinden ötürü zanlı aleyhine getirilecek davanın değişe bileceğini belirterek soruşturma maksatlı 3 gün daha poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer zanlının soruşturma maksatlı 3 gün daha poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

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