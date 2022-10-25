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Motor sürücüsünün adı belli oldu!

25 Ekim 2022 Salı 20:29
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Motor sürücüsünün adı belli oldu!



Saat 19.30 sıralarında, Lefkoşa- Güzelyurt Anayolu üzerinde Gönyeli Arda Market önlerinde doğu istikametinden batı istikametine doğru seyreden bir motosiklet sürücüsünün hakimiyetini kaybederek yolun içerinde devrilmesi sonucu trafik Kazası meydana geldi. 

Kaza sonucu motosiklet sürücüsü ile motosiklet yolcu olarak bulunan erkek şahıs ağır şekilde yaralanmıştır. Kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsünün adı Kemal hamit (30). Her iki şahsın tedavilerine Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde devam ediliyor.  Soruşturma devam etmektedir.

Anahtar Kelimeler:
KazaTrafik Kazası
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